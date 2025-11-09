◆全国高校サッカー選手権神奈川大会 ▽決勝 日大藤沢１―０桐光学園（９日・ニッパツ三ツ沢球技場）

日大藤沢は決勝で桐光学園に１―０で勝利し、２大会ぶり８度目の全国高校選手権（１２月２８日開幕）出場を決めた。

けがを乗り越えたストライカーが値千金の決勝弾を決めた。後半３８分、相手ＧＫと接触した後にゴール前でフリーになったＦＷ有川啓介（３年）は迷わず左足を振り抜き、ネットを揺らした。有川は初戦（１０月１２日）の秦野戦で右足の内側側副靱帯（じんたい）を痛め、全治６か月と診断。今大会中の復帰は絶望的だったが、トレーナーの元に毎日通い、超音波治療などのリハビリを続けたことで試合の３日前に復帰した。驚異的な回復を見せただけで無く、結果も残し「本当に（出場して）いいのかという気持ちはあったが、信じて起用してくれた監督には感謝しています」と喜びをかみしめた。

佐藤輝勝監督も「（有川が）まさかここまで準備してくれるとは…。今日と同じくらい、（復帰した）３日前もプレー出来ていた。３日前は彼が立っているだけで涙が止まらなかった」と復帰した直後の練習を回想。慎重に状態を見ながら、最終的には先発での出場にゴーサインを出した。信じて送り出した点取り屋が全国へ導くゴールを決め「素晴らしいゴールだった。こんな奇跡的なことが起こるのかなって思った。神様は見捨てないんだなって（思った）」と感慨に浸った。