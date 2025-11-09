【地震速報】岩手県、宮城県で最大震度4の地震が発生しました(17:03頃発生)
【地震情報 2025年11月9日】(17:16更新)
17時3分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.7、最大震度4を岩手県、宮城県で観測しています。津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
17時3分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.5、最大震度4を岩手県、宮城県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
17時3分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.5、最大震度4を岩手県、宮城県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
17時3分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
17時3分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。