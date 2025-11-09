悠仁さまが実は「大谷以上の影響力」を持っていた…愛用ブランド「デサント」が爆売れ中

近年、人気を集めている国産ダウンジャケット「水沢ダウン」などでおなじみのスポーツウェアメーカー大手「デサント」の業績が好調だ。今年11月5日に発表された同社の2025年度第2四半期決算によれば、4期連続で史上最高益を達成。親会社である伊藤忠商事の好業績にも大きく寄与している。

そんな中、デサントの国内の売り上げ増に一役買っているのが“悠仁さま”ではないかという説が業界内で浮上している。しかもその影響力は「数字で見る限り、あの大谷翔平以上かもしれない」とか。いったい、どういうことなのか。

【前編記事】『悠仁さまのおかげで「伊藤忠商事」が商社トップに…！愛用の「デサント」効果絶大か』よりつづく。

悠仁さまとデサントの長い付き合い

今年9月に成年式を終えられたばかりの秋篠宮家の長男・悠仁さま（19）。現在は次代の皇室を担う成年皇族として本格的な公務にのぞまれることはもちろん、筑波大学の生命環境学群生物学類にて、学業やスポーツなどキャンパスライフも謳歌されている。

そんな悠仁さまの愛用ブランドと言えば、ご存じ「デサント」だ。思い返せば2022年、筑波大学附属高校に進学された際、メディアで報じられたのが、デサントのジャケットを羽織って登校するご様子だった。

「筑波大学附属高校は自由な校風で知られ、中学時代に通ったお茶の水女子大学附属中学校とは勝手が大きく異なり、制服もなくなりました。そこで悠仁さまが私服やカバンに選んだのが『デサント』の商品でした。

確かに皇族の私服は無地のモノが一般的だったことを鑑みると、デサントはロゴが目立つようにも思えます。ただ『皇族は原則、国産ブランドを』という暗黙のルールには適ってます。

なにより秋篠宮さまも教育については自由さを大切にしていらっしゃいますから、悠仁さまにも『着たい服を着てもらいたい』と考えたはずです。悠仁さまはトンボの生態を研究するにあたって、日々、水田やビオトープ作りなどにも熱心でしたから、そういった場所も問わない、耐久性のあるスポーツウェアが最適だと考えたのでしょう」（皇室ジャーナリスト）

元祖デサントの広告塔・大谷との比較

かくして《悠仁さま＝デサント》のイメージは世間に根付いたのだろうか。メディアなどで悠仁さまの私服姿が報じられると、その都度SNS上では、どの商品かを伝える投稿もよく見られるなど、そこからデサントの知名度が一層上がったことも十分想定できる。

では、悠仁さまの影響力はどれほどのものだろうか。アパレル業界に詳しいコンサルタントは、かつてデサントの《広告塔》であった大谷翔平を挙げて、こう分析する。

「花巻東高校時代の野球部ユニフォームがデサントだった縁もあり、大谷選手は2014年から2023年のシーズン前まで、長きにわたってアドバイザー契約を結んでいました。2021年には大谷選手モデルの水沢ダウンも発売され、話題を呼びました。

では、その当時、大谷翔平効果でデサントの業績が良かったかと言えば、けっしてそうではありません。むしろ2020年3月期には18年ぶりの最終赤字を計上。2021年3月期には売上高が1000億円を割り込むほど低調だったのです」

ところが、悠仁さまの着用が世間に知られてからのデサントは復調。売上高は（2023年3月期）約1200億円→（2024年3月期）約1270億円→（2025年3月期、通期計画）1240億円と高水準で安定しているのだ。前出のコンサルタントが続ける。

「業績の要因は様々ですが、悠仁さまの効果は十分あったはずです。大げさな言い方にはなりますが、大谷翔平ほどの人物以上に影響力のある日本人というと、やはり皇室の方々に限られるのではないでしょうか」

【こちらも読む】『佳子さまがイベントで身につけていた「ワンピースとイヤリング」、その意外な「ブランド名とお値段」』

