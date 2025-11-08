マツダ CO₂回収装置　走る空気清浄機？！ Japan Mobility Show 2025

走るほどにCO2を減らすマツダのミライ

東京モビリティショーにおけるマツダのテーマは「走る歓びは、地球を笑顔にする」。

「走る歓び」「いつまでも運転をしていたい」毛籠社長からマツダらしいフレーズが次々と出てきます。

しかし、次の瞬間「走るほどにCO₂を減らす」とのフレーズには驚かされました。ついに、空気清浄自動車が登場するのか？プレス発表終了後、この技術の開発に携わる原田雄司さんに、仕組みについて伺った。

1、 カーボンニュートラル燃料

微細藻類が、CO₂を吸収して成長する過程で細胞内に油脂成分を蓄積、それを精製することでカーボンニュートラル燃料ができる。この燃料により、90％のCO₂削減が可能。

2、 CO₂回収技術

「Mazda Mobile Carbon Capture」(マツダ モバイル カーボン キャプチャー)は、自動車の排気からCO₂を直接集める技術。これにより、20％のCO₂削減が可能となる。

この2つの技術により、90+20=110%のCO₂削減が可能となり、空気中のCO₂濃度である約0.04%よりCO₂濃度の低い排気ガスが自動車から排出される。

交換はコンビニ？気軽にCO₂リサイクルできる社会の実現へ

原田雄司さん