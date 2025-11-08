11月7日放送のTBS『それSnow Manにやらせて下さい』3時間SPにゲストのひとりとして登場した松本若菜が自身のInstagramを更新。ストーリーズにて、2024年放送のフジテレビ系 木曜劇場『わたしの宝物』で共演した、Snow Man深澤辰哉との“温度差”再会ショットを投稿した。

写真：松本若菜＆深澤辰哉の2ショット

■深澤辰哉の扱いを120％理解する、松本若菜

松本若菜は、現在放送中のTBS系 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演しており、同作主演の妻夫木聡らとともに“それスノフレンドパーク”に参戦した。

放送に合わせ、松本は自身のストーリーズに「久々のふっかはやっぱりふっかでした」というメッセージとともに2024年放送のドラマ『わたしの宝物』で共演した深澤辰哉との2ショット写真を投稿。

再会を喜び、笑顏を見せながらダブルピースする深澤辰哉に対し、その隣で脱力した直立で“感情ゼロ”の表情を見せる松本若菜という温度差のすごい再会ショットを披露している。

また、深澤辰哉も自身のInstagramのストーリーズにて松本若菜との再会ショットを投稿しているが、そこでは「久しぶりに会えた！」「嬉しかったなー」「またご一緒できたらいいな」と喜び全開のメッセージが綴られているのだが…松本はこのストーリーズを引用しながらも「またな！」とひと言。

ふっかの扱いに手慣れたユニークな投稿で、松本も再会を楽しんだようだ。

■ドラマ最終回で出演した『ノンストップ！』でも…（笑）

なお、過去に『ノンストップ！』でも似たような2ショットを披露し、ばっさり若菜＆不憫かわいいふっかという相性の良さを見せている。