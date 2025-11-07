八木アリサ「何度もリピート」自然で上品な仕上がり！リピ使いベースメイクアイテム
八木アリサさんが自身のInstagramアカウントを更新し、メイクについて投稿。ブランドとのタイアップ投稿ではあったものの、使用感などを紹介してくれました。
■ベースメイク
八木さんが紹介したのはこちら！
クレ・ド・ポー ボーテ/タンクッションエクラ ルミヌ （レフィル） 税込8,030円 プードルコンパクトエサンシエルｎ（公式サイト） 税込12,100円(公式サイトより）
ツヤのある仕上がりを叶えるクッションファンデーションと、透明感を与えてくれるプレストパウダー！
こちらについて八木さんは「上質なツヤと隠すのではなく引き立てる自然な仕上がり、そして時間が経ってもフレッシュな印象が続くことがお気に入りポイント。」とナチュラルな仕上がりや、メイク後に時間が経った質感もお気に入りの様子。
続けて「出会って以来、それぞれのアイテムを何度もリピートするほどに虜です」とリピ使いしているほど愛用しているとも明かしていました！
■アカウントもチェック！
他にも八木さんのInstagramには、メイクやファッションのヒントになりそうな投稿が！モデル業はもちろん、女優業などでもマルチに活躍する八木さんのアカウント、ぜひチェックしてみて下さいね。
