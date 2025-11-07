アーバネットが大幅続伸、第１四半期は営業損益が大幅黒字浮上 アーバネットが大幅続伸、第１四半期は営業損益が大幅黒字浮上

アーバネットコーポレーション<3242.T>が大幅続伸している。６日の取引終了後に発表した第１四半期（７～９月）連結決算が、売上高１４２億３４００万円（前年同期比８．０倍）、営業利益２６億４７００万円（前年同期１億３０００万円の赤字）、最終利益１６億５３００万円（同２億円の赤字）と大幅黒字転換して着地したことが好感されている。



前年同期は都市型賃貸マンションの販売がなかったことから大幅減収で赤字転落を余儀なくされたが、今期は都市型賃貸マンション４棟２２９戸及び戸建・テラスハウス分譲９戸、並びに用地売却４件を売り上げ計上。また、連結子会社ケーナインも好調を維持していることが業績を押し上げた。



なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高３７０億４４００万円（前期比９．２％増）、営業利益３６億２３００万円（同４．１％増）、純利益１９億円（同２．７％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS