ＫＡＤＯＫＡＷＡ<9468.T>は大幅安。今年１月安値（３０７６円）を下回り約１０カ月ぶりに年初来安値を更新した。６日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を２９１９億円から２７８２億円（前期比０．１％増）へ、純利益を１１４億円から４９億円（同３３．７％減）へ下方修正すると発表した。これを嫌気した売りが優勢となっている。



ゲーム部門において５月発売の新作「エルデンリングナイトレイン」が想定超の販売となり、新規ＩＰ数も順調に増加したものの、タイトルの小規模化により売り上げが想定通り伸長しなかったことが要因。アニメ制作子会社の今後の見通しなどを勘案し、のれん償却額として特別損失を計上したことも響く。



出所：MINKABU PRESS