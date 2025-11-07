¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤¼ºå¿À¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¥ê¡¼¥°³Êº¹¤â¡©µå³¦OB¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê”¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È”¤ò»ØÅ¦¡¡¡Öºå¿À¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÈÁÐàú¤°¤é¤¤¤Î¡Ä¡×
ºå¿À¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë1¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë1¾¡4ÇÔ¤È´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÀîÊæ¹â¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ò»Ï¤á¡¢¹¶¤á¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ú¥ê¡¼¥°³Êº¹ÌäÂê¡Ûºå¿À´°ÇÔ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ä¼ÂÎÏº¹¤Ï²¬ÅÄ¸µ´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡ÉDH¤ÎÎÏÎÌ¡É¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡©¡Ø¥»¥ê¡¼¥°¤Ï¹Í¤¨Êý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤!!¡Ù¥»¥Ñ¤Î¼ÂÎÏº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë!!
¡¡°ìÊý¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÍ¥¾¡¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤âÌµÇÔ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ºå¿À¤¬ÆüËÜS¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¹Í»¡¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï11·î5Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¥ê¡¼¥°³Êº¹ÌäÂê¡Ûºå¿À´°ÇÔ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ä¼ÂÎÏº¹¤Ï²¬ÅÄ¸µ´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëü¥DH¤ÎÎÏÎÌü¥¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡©¡Ø¥»¥ê¡¼¥°¤Ï¹Í¤¨Êý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤!!¡Ù¥»¥Ñ¤Î¼ÂÎÏº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤¿¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÀï¤¤Êý¤Î°ã¤¤¤ËÆÈ¼«¤Ë¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÀ¹¤êÊÖ¤»¤º¤Ë½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢DHµ¯ÍÑ¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢½éÀï¤Ëºå¿À¤ÏDH¤Ë¹â»ûË¾Ì´¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤Ï¡Öºå¿À¤¬DH¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤¬¹â»û¤È¤«¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂÐ¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏºòÇ¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢²áµî¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¶áÆ£·ò²ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Öµå³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁª¼ê¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹â»û¤ÎÎÏ¤âÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡ÖDH¡Ê¶áÆ£¤ò¡Ë³°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»³Àî¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡×¤È»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£ºå¿À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤é¤Ø¤ó¡ÊDH¡Ë¤ÎÁª¼êÁØ¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Çº£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏºÆÍèÇ¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯ÂÇ¼Ô°éÀ®¡¢³ÍÆÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¶áÆ£¡¢»³Àî¤Ê¤É¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öºå¿À¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÃ¯¤«¤ÈÁÐàú¤°¤é¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¶¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¤È¡¢Àè¤ÎDHÆ³Æþ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô°éÀ®¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Î¸°¤ò°®¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëºå¿À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó´Þ¤á1¡Á5ÈÖ¤Þ¤Ç¸ÇÄê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏDH¤ò6ÈÖ°Ê¹ß¤ËÃÖ¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤â¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤âÈ¯¿®¤¹¤ëÃæ¡¢¡Öºå¿À¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÀÆðÀ¡×¤È»ØÅ¦¡¢Íèµ¨¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼´Þ¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤òÌÎº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤è¤ê°ìÁØÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢¹â¶¶¸÷À®¡¢º£°æÃ£Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Ê¤É¤¤¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤À¤«¤éÎÏÉé¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«Á³¤ÈÂÇ¼Ô¤Ë¤âÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï11·î6Æü¡¢º£µ¨1¡¢2·³½ä²óÂÇ·â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄË»á¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¤¬Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¿·ÂÎÀ©¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Èá´ê¤ÎµåÃÄÏ¢ÇÆ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Øºå¿À¤ÎÊâ¤ß¤¬°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï