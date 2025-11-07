【Zoff×PEANUTS】スヌーピーと過ごす1日をデザイン♡新作アイウェア

「Zoff（ゾフ）」が人気キャラクター「PEANUTS（ピーナッツ）」とコラボレーションした新作コレクション『Zoff PEANUTS COLLECTION』が登場。テーマは“One day with me”。スヌーピーとそのきょうだいたちが“Morning”“Afternoon”“Evening”“Night”と一日のシーンを彩るアイウェアで、かけるたびに心がふっと軽くなるようなデザイン。

1日のシーンを切り取った4モデルが登場

Morning Model ZF252020

Afternoon Model ZA251051

Evening Model ZO252009

Night Model ZC251017

今回の『Zoff PEANUTS COLLECTION』は、「Morning」「Afternoon」「Evening」「Night」の4つの時間帯をテーマにした全12種のラインアップ。

読書や仕事、リラックスタイムなど、それぞれのシーンに寄り添うデザインが魅力です。朝を穏やかに迎える「Morning Model」（\15,500）は、跳ね上げ式フレームが便利。

外出時にも使いやすい「Afternoon Model」（\12,200）は、ラバー素材でズレにくく、肉球模様が愛らしいポイント。

きらめきをまとう「Evening Model」（\12,200）は、華やかなメタルフレームで特別な時間を演出。

そしておうち時間にぴったりの「Night Model」（\7,700）は、軽く優しいかけ心地で、1日の終わりを癒してくれます♡

aimerfeel クリスマス限定ランジェリーで華やかに。赤とバレエの世界♡

スヌーピーたちと楽しむアイウェアと雑貨

PEANUTS COLLECTION 専用メガネケース&メガネ拭き付き

ファークロス

マスコットクリーナー

全てのメガネには、オリジナルケースと描き下ろしアートのメガネ拭きが付属。

スヌーピーたちが寄り添う姿が、日常に小さな幸せを運んでくれます。

さらに、ふわふわの手触りが心地いい「ファークロス」（\1,200）や、スヌーピーの仲間たちがモチーフになった「マスコットクリーナー」（\2,200）など、雑貨アイテムも登場。

Zoffらしい機能性とPEANUTSの世界観が見事に融合し、性別や年代を問わず楽しめる仕上がりになっています。

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

スヌーピーと一緒に、自分らしい1日を

スヌーピーたちが過ごす1日のワンシーンを表現した『Zoff PEANUTS COLLECTION』。どのモデルも、使うたびに笑顔をくれるデザインばかりです。

ファッションの一部としてだけでなく、仕事や読書、リラックスタイムなど、さまざまな瞬間に寄り添うアイウェア♡あなたも、Zoff×PEANUTSの世界で“自分らしい1日”を楽しんでみませんか。