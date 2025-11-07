【Zoff×PEANUTS】スヌーピーと過ごす1日をデザイン♡新作アイウェア
「Zoff（ゾフ）」が人気キャラクター「PEANUTS（ピーナッツ）」とコラボレーションした新作コレクション『Zoff PEANUTS COLLECTION』が登場。テーマは“One day with me”。スヌーピーとそのきょうだいたちが“Morning”“Afternoon”“Evening”“Night”と一日のシーンを彩るアイウェアで、かけるたびに心がふっと軽くなるようなデザイン。
1日のシーンを切り取った4モデルが登場
Morning Model ZF252020
Afternoon Model ZA251051
Evening Model ZO252009
Night Model ZC251017
今回の『Zoff PEANUTS COLLECTION』は、「Morning」「Afternoon」「Evening」「Night」の4つの時間帯をテーマにした全12種のラインアップ。
読書や仕事、リラックスタイムなど、それぞれのシーンに寄り添うデザインが魅力です。朝を穏やかに迎える「Morning Model」（\15,500）は、跳ね上げ式フレームが便利。
外出時にも使いやすい「Afternoon Model」（\12,200）は、ラバー素材でズレにくく、肉球模様が愛らしいポイント。
きらめきをまとう「Evening Model」（\12,200）は、華やかなメタルフレームで特別な時間を演出。
そしておうち時間にぴったりの「Night Model」（\7,700）は、軽く優しいかけ心地で、1日の終わりを癒してくれます♡
スヌーピーたちと楽しむアイウェアと雑貨
PEANUTS COLLECTION 専用メガネケース&メガネ拭き付き
ファークロス
マスコットクリーナー
全てのメガネには、オリジナルケースと描き下ろしアートのメガネ拭きが付属。
スヌーピーたちが寄り添う姿が、日常に小さな幸せを運んでくれます。
さらに、ふわふわの手触りが心地いい「ファークロス」（\1,200）や、スヌーピーの仲間たちがモチーフになった「マスコットクリーナー」（\2,200）など、雑貨アイテムも登場。
Zoffらしい機能性とPEANUTSの世界観が見事に融合し、性別や年代を問わず楽しめる仕上がりになっています。
© 2025 Peanuts Worldwide LLC
スヌーピーと一緒に、自分らしい1日を
スヌーピーたちが過ごす1日のワンシーンを表現した『Zoff PEANUTS COLLECTION』。どのモデルも、使うたびに笑顔をくれるデザインばかりです。
ファッションの一部としてだけでなく、仕事や読書、リラックスタイムなど、さまざまな瞬間に寄り添うアイウェア♡あなたも、Zoff×PEANUTSの世界で“自分らしい1日”を楽しんでみませんか。