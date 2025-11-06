YouTube登録226万人…ホロライブのVTuber、急きょ活動休止発表 戌神ころねが「家族の療養に専念するため」
ホロライブプロダクションのバーチャルタレント・戌神ころねの公式Xが6日に更新され、活動休止が発表された。「家族の療養に専念するため」とした。
【画像】ホロライブ・戌神ころねが活動休止 マネージャーの代理投稿（全文）
「急遽のため、マネージャーより代理でご連絡させていただきます」と代理投稿を通じて、「戌神ころねは、ご家族の療養に専念するため、しばらくの間配信活動をお休みさせていただくことになりました」と報告。
「活動再開の時期につきましては、本人と話し合いの上、改めてお知らせさせていただきます」と説明した。制作済み動画は、代理投稿する場合があるという。
「戌神ころねもファンの皆様と再びお会いできる日を心から楽しみにしておりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけている。
戌神ころねは、ゲーム実況を中心に活動するユニット「ホロライブゲーマーズ」メンバー。YouTubeのチャンネル登録が226万人。Xのフォロワ−は153.5万人。
ファンからは「ころさん、今はゆっくりご家族に寄り添ってあげてください！」「ご家族との時間を大事にしてください」「復帰待ってます」「もちろんいつまでも待ちます！」など、多数のコメントが寄せられている。
【画像】ホロライブ・戌神ころねが活動休止 マネージャーの代理投稿（全文）
「急遽のため、マネージャーより代理でご連絡させていただきます」と代理投稿を通じて、「戌神ころねは、ご家族の療養に専念するため、しばらくの間配信活動をお休みさせていただくことになりました」と報告。
「活動再開の時期につきましては、本人と話し合いの上、改めてお知らせさせていただきます」と説明した。制作済み動画は、代理投稿する場合があるという。
戌神ころねは、ゲーム実況を中心に活動するユニット「ホロライブゲーマーズ」メンバー。YouTubeのチャンネル登録が226万人。Xのフォロワ−は153.5万人。
ファンからは「ころさん、今はゆっくりご家族に寄り添ってあげてください！」「ご家族との時間を大事にしてください」「復帰待ってます」「もちろんいつまでも待ちます！」など、多数のコメントが寄せられている。