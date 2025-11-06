この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「最速最短で運気アップ」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、運気を爆上げするための独自の方法について語った。片岡氏は、運気が最近下がっていると感じている人や、自分は運がないと悩む人に向け、「そもそも、運がある方とない方の違いは“運がついていると思っているかどうか”」だと指摘。「それだけって思った方も、画面を閉じないでくださいね」と呼びかけ、運と意識の深い関係を強調した。



脳には現実と想像の区別がつかないと解説した上で、「自覚をすることで、私たちの脳は“運がついてるんだ”って思ってくれる」と強調。「脳っていうのは、現実がそうじゃないのか区別ができません。つまりは、“運が強いんだ”って思っていれば運っていうのはどんどん上げることができるんです」と、潜在意識と現実との関係を自身の見解で説明した。



とはいえ、「運が強いって思えない方もいるかもしれません」と言及し、そうした場合の「おすすめの方法はコメント欄に書いておきました」と具体的なヒントも紹介。「私たちの脳っていうのは、うまく爆発することをしてあげれば運気を上げることができる。私たちの現実世界も変わってくるんですね」と語り、視聴者に試してほしいと勧めた。



「せっかくであれば、運をどんどん上げて、いい人生を過ごしたいですよね」と締めくくった片岡氏。「この方法はとっても有効なんで、ぜひ試してみてくださいね」と最後まで前向きなメッセージを送っていた。