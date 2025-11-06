各地でクマの被害が相次ぐ中、生成ＡＩ（人工知能）で作られたとみられる偽の動画がＳＮＳで拡散している。

街中にクマが現れたとする出没情報や、遭遇した人が餌付けをしたり、追い払ったりする内容が目立つ。専門家は「クマへの対応について誤解を与える内容で、危険を助長する。注意が必要だ」と指摘している。

（野口英彦、増田尚浩）

飼い犬をくわえて逃走。おばあちゃんが畑で果物を与える――。動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」では、クマの偽動画が次々と表示される。

記者はティックトックで「熊 動画」と検索し、表示された１００本の内容を調べた。少なくとも約６割で、米オープンＡＩ社の動画生成ＡＩで作成されたことを示すマーク「Ｓｏｒａ」の表示や、投稿者のプロフィル欄にＡＩで作成したとの書き込みが確認できた。数十万回再生された動画もあった。

ただ、本物の動画かどうか判別しにくい内容もあり、実際はさらに多い可能性がある。

クマが出没している具体的な地名を挙げたものもある。秋田県能代市のコンビニで体長１メートルのクマが侵入し、捕獲されたとする動画はニュース映像のような構成。同市農業振興課の担当者は、読売新聞の取材に、該当する事例はないと回答し、「住民が不安に感じることになりかねない。誤った情報をもとに問い合わせがあれば、本来の業務にも支障が出かねない」と困惑する。

石川県七尾市の住宅街の路上でクマが現れ、住民が避難するという動画もあるが、同市農林水産課は事実ではないとし、「自治体で公表する出没情報をみてもらいたい」としている。

偽の動画の中には、クマを撃退したり、餌付けしたりする内容も含まれている。

住宅街でクマに女子高校生が襲われて素手で撃退したり、建物内に入ろうとするのを高齢女性がほうきを使って追い払ったり。また、近づいてきたクマに餌を与える動画も複数あった。

生成ＡＩで作成されたとみられる動画のほとんどは１０月以降に投稿され、同月下旬以降に急増している。市街地に出没するなどクマの被害が全国各地で深刻化する中、広く拡散されることを期待して遊び半分で動画を制作、公開している人がいるとみられる。

クマの生態や対策に詳しい東京農工大の小池伸介教授の話「偽の動画のように餌付けすることは非常に危険で、クマが人間を恐れなくなる影響が懸念される。クマに遭遇した時は近づかずに逃げ、襲われた時はクマ撃退スプレーを使ったり、首や頭部を守る防御姿勢をとったりすることが重要で、ＳＮＳの情報が正しいか複数の媒体で確認する意識を持ってほしい」