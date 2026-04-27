気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。2026年のゴールデンウィーク、アウトドアレジャーを楽しみたいという人も多いと思いますが、そこで気を付けていただきたいのがクマとの遭遇です。今、北日本のみならず各地でクマの目撃情報が相次いでいます。山崎夕貴キャスター：初めて観光する場所だと土地勘がなかったりしますし、どうやってクマを避けたらいいのか分からなくて怖いですよね。さらに今、関東の有