欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第４戦（５日＝日本時間６日）、強豪マンチェスター・シティー（イングランド）は本拠地でドルトムント（ドイツ）に４―１で圧勝した。エースのノルウェー代表ＦＷエーリングブラウト・ハーランド（２５）が５戦連続ゴールを決め、今季総得点を「３０」に伸ばした。

１―０とリードして迎えた前半２９分、ＦＷジェレミー・ドクがゴール前の折り返しのパスを供給すると、ハーランドが左足で蹴り込み、ＣＬ５試合連続ゴールで加点。これで勢いに乗ったチームは得点を加算し、名門相手にホームで完勝した。

ハーランドはＣＬ５得点目。今季はリーグで１３得点、ノルウェー代表で１２得点をマークしており、計３０得点と驚異的なペースでゴールを量産している。ジョゼップ・グアルディオラ監督も「記者会見に来るたび、彼（ハーランド）の新しい記録を聞く。本当にうれしいこと。彼はそれに値する選手だ」と絶賛した。

英メディア「ＢＢＣ」はハーランドについて「ロボットだ！ 今回は祝う様子はないが、古巣への敬意を表して控えめだった」とし、マンＣ元主将でＯＢのマイケル・ブラウン氏（４８）は「ハーランドはそれ（好機）を逃さない。ハーランドは自分の仕事をこなしました」と解説した。

ＣＬでは負けなしの３勝１分けで好位置につけているが、ハーランドの活躍が続けば、欧州制覇も近づくはずだ。