丹下健三が手掛けた世界的建築物が解体の危機...県の主張する″耐震不足″に上がる「疑問の声」

「構造とデザインが融合した奇跡の建築」

税金8.5億円を投じて解体か、県の負担ゼロで再生か──。

瀬戸内海に浮かぶ船を思わせる壮大で優美な姿で知られる、世界的建築家・丹下健三（’05年没）の傑作「旧香川県立体育館」が今、取り壊しの危機に瀕している。その価値は海外でも高く評価され、専門家からは「耐震補強すれば問題ない」との声が上がる。しかし、香川県は「倒壊の危険がある」の一点張りで、約8.5億円で解体業者を選定。再生を願う県民や専門家の声に耳を貸さず、解体へと突き進む。国際的な文化遺産を巡り、香川県で一体、何が起きているのか。

「旧香川県立体育館再生委員会」の委員長の長田慶太氏は、この建物の価値について次のように解説する。

「この体育館は、普通のビル建築とは全く構造が違います。屋根全体が巨大なケーブルで吊られ、その力を船の舷側のようなコンクリートの梁（縁側梁）で受け止め、さらにそれを頑丈な大柱が支える。これらが一体となって絶妙なバランスで成り立っているのです。また、コンピューターも電動工具もない時代に手仕事であの建築を作り上げた情熱を後世に引き継いでいかなきゃならない」

1964年、東京五輪の年に完成したこの体育館は、「建築界のノーベル賞」とも称されるプリツカー賞を受賞した日本を代表する建築家、丹下健三の代表作の一つである。コンクリートの力強さと、瀬戸内海の船をモチーフにした軽やかな曲線が見事に融合したデザインは、モダニズム建築の傑作と名高い。最大の特徴は、アリーナ上空に柱を一本も持たない広大な空間を生み出す「吊り屋根構造」だ。これは、同じく丹下が設計した「国立代々木競技場」と同じ技術であり、当時の日本の技術力の高さを世界に示した金字塔といえる。

その価値は国際的にも認められている。’18年には米国のワールド・モニュメント財団が「危機に瀕している世界の文化遺産リスト」に登録。ニューヨーク近代美術館（MoMA）やハーバード大学のデザイン大学院からも、その芸術性と歴史的価値を評価され、保存を求める声が上がっている。いわば、世界が認めた“建築遺産”なのだ。

県の主張は「耐震性」の一点張り

では、なぜこれほどの価値を持つ建築物が解体の危機にあるのか。香川県が最大の理由として挙げるのが「耐震性」だ。

県は’13年に行った耐震診断の結果を根拠に、「大地震で建物が倒壊し、（体育館に隣接する）緊急輸送道路を塞ぐ危険がある」として、’24年２月、解体予算を可決。そして今年10月７日、約8.5億円で解体業者の選定を終えた。

しかし、この県の主張に、専門家や市民団体「旧香川県立体育館再生委員会」は真っ向から異を唱える。委員会が今年８月26日に開催した記者会見には、元日本建築学会会長で構造設計の第一人者である斎藤公男氏が参加。「耐震性不足」という県の主張をこう一蹴した。

「一見すると、あの巨大な側梁（がわばり）が地震で崩れ落ちるのではないかと不安に思われるかもしれませんが、構造的にそれはありません。問題は上の構造物を支える下部の柱とか壁の耐震性ですが、ちょっと補強すれば、一般的な公共建築の安全性が確保されます」

耐震性については、建築構造学の権威による「お墨付き」があるのだ。

この歴史的建築物を守ろうと立ち上がったのが、長田氏が委員長を務める再生委員会だ。彼らは、県に財政負担を一切かけない具体的な再生案を提示している。民間事業者が３〜４億円で土地建物を買い取り、約５億円の耐震改修費を含む総事業費27億円を投じて、１階と２階をホテルに、特徴的な大空間が広がる３階部分をブックラウンジやアートスペースとして活用する、といった計画を立てている。そして、すでにホテル事業者やファンドなど、複数の企業が事業への参画に手を挙げているのだ。

長田氏は、この提案の優位性をこう語る。

「今、我々が出しているのは、民間で買い取って耐震改修し、再利用するという案です。つまり、県はもうおカネを出さなくていいですよ、という話なんです。県が多額の税金を投じて解体するのか、それとも民間資本で再生し、文化資産として未来に残すのか。どちらが県民にとって有益なのか、改めて議論すべきではないでしょうか」

8.5億円の解体費を税金で賄う県の計画に対し、こちらは県の支出がゼロになるばかりか、固定資産税や新たな雇用というメリットまで生まれるのだ。

県の財政負担ゼロの再生案にも「聞く耳持たず」

だが、池田豊人知事（64）はこの具体的な提案にも耳を貸さない。９月８日の会見では、記者からの、

「これまで『有効な活用策がない』ことを解体の理由の一つとしてきたが、民間から具体的な再生案が出てきたため、判断の前提条件が変わったのではないか」

との問いに対し、こう答えている。

「今の旧香川県立体育館というのは、地震時において危険性がある建物だと認識しております。今、再生委員会の方はこの建物について、地震時においても危険性はないというような見解を示されております。やはり、そういう見解をお持ちという中で、お譲りをして、お任せするということが適切なのかどうかということについては、難しいのではないかと考えております」

構造設計の第一人者から「倒壊の危険性はない」という見解が示されていても、「危険だから再生委員会には渡せない」というのだ。また、解体費用の異様な高さに疑問を呈する質問も出た。

「解体費用が、他の同規模施設、例えば千葉の旧県立体育館と比較しても、坪単価が２倍以上になっているという指摘がある。高額になっている理由は何か。知事は高くないと考えているのか？」

これに対し、池田知事は、

「県庁のほうでしっかりと精査をして積み上げたもの」

と繰り返すばかりで、高額である理由を一切明らかにしなかった。

「危険性」「精査済み」──。知事の口から繰り返されるのは、こうした抽象的な言葉ばかりだ。財政負担もなく文化遺産を残せるという合理的な提案を退けてまで、多額の税金を投じる解体に固執する香川県。県政関係者の間では「解体業者に仕事を与えたいのでは？」との声も上がっている。

この“利権”疑惑も含め、県の教育委員会に問い合わせた。「解体ありきで進めているのではないか」と質問したが、担当者は、

「無理やり進めているわけではなく、いろいろ検討した中で手続きを踏んで進めているところです」

と答えるのみだった。世界的建築家が残した文化遺産か、それとも8.5億円をかけた更地か。文化を未来へ継承しようとする県民の思いの行方はーー。