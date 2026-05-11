自民党の鈴木俊一、日本維新の会の中司宏両幹事長らは11日、東京都内で会談した。中司氏によると、自民側は再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、15日の閣議決定を念頭に週内に党内議論をまとめる方向で調整していると説明したという。中司氏は記者団に、維新も党内の意見集約に向けた議論を進める意向を示した。両氏は大型連休後の後半国会の課題について意見交換した。