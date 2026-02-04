占い師、作家のしいたけ.さんが、2026年という年が持つ色やこれからどうなっていくかについてメッセージを届けてくれました。2026年・幸せになるための、カラーメッセージこんにちは、しいたけ.です。今年もこうやって、皆様とお会いできて嬉しいです。今回、2026年の占いをしていった際に、「例年と少し違うな」と感じる部分があって、一言で、「カラーのせめぎ合い」のようなことが起きていたのです。実際、どのようなカラーがせ