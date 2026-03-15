神奈川県の「葉山」と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべますか？皇室の別邸である「葉山御用邸」をはじめ、「高級別荘地としてのイメージが強い」という人も多いのではないでしょうか。では、実際のところ葉山はどのような町で、どんな人が住んでいるのか、経営コンサルタントの鈴木健二郎氏が、住民の声を交えながら「葉山の実態」を解説します。順位は安定、所得額は上昇…“落ちない町”葉山の真実神奈川県三浦郡葉山町