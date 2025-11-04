“国民の人気者”やす子は、誰も信用していない？「ウワベのやりとりですね」：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）11月1日（土）放送は、第8回「みなみかわの相談相手オーディション」。今回こそ相談相手を見つけるべく、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）、やす子と対面するが…激論で刺し合いの展開に！？
【動画】“国民の人気者”やす子は、誰も信用していない？「ウワベのやりとりですね」
みなみかわの相談相手を自ら選出して行われるオーディション企画。今回、みなみかわが候補に選んだのは、やす子。人気者ゆえの苦労があるはずだから「逆に僕が相談に乗ってあげたい」という。
やす子は自分と似ているところがあるというみなみかわが「誰も信用していないところとか僕と一緒」と主張すると、やす子は…
「そうですね、ウワベのやりとりですね」と、まさかの同調。さらに、みなみかわが、やす子は好感度が上がり過ぎたため「窮屈状態になってるんだよね」と寄り添うと、やす子は本音を明かす。SNSでは2、300件のコメント全てに“いいね”と反応したり、「信号も手を上げて渡ってます」と、かなりがんじがらめのよう。
実は、出だしの頃は毒も吐く芸風だったが、今は“良い人”のイメージが強くなりすぎて、少しでもマイナスなことを口にすると炎上してしまうためポップな笑いになってしまうと、ガチ悩みを吐露。
ここで、みなみかわが、人気者のやす子がしゃべれば「スタッフさんも気を使って笑わないといけないじゃないですか」と攻撃を仕掛けるが、やす子は「私もみなみかわさんのボケで、私がMCの番組で嘘笑いしたことあります」と鮮やかなカウンター。
みなみかわも一歩も譲らず「やす子がMCだから、正直やりやすくはなかったですよね」「好感度があるけど腕はないですよね」とアクセルを踏む。
ひるまずやす子も「いろんな方を巻き込んでいって売れきれてないのかな」「さらば（青春の光）さんとか粗品さんまでなりきれてないな。中途半端」と強烈パンチ。
みなみかわは「2人で上がっていきたい」と寄り添い合える関係を提案するが、やす子は「他に相談する人いっぱいいるので」と断り、南原清隆（ウッチャンナンチャン）の名前を上げる。これにはみなみかわもぐうの音も出ない！
さらに、やす子は、みなみかわと絡んでもネットニュースにもならないため「それだったら永野さんの方がいいかな」と発言。「絡み損」とまで言われたみなみかわは、耐え切れずここで強制終了。
やす子から「元からあまり好きじゃなかった方なので」「かなりの数の方がみなみかわさんを嫌ってます」とトドメを刺されたかと思われたみなみかわだったが、ここから怒涛の猛反撃！
この他、東京ホテイソンには「番組のジャンルに関わらず幅広く出演するには？」との相談。しかし、みなみかわは、ショーゴの筋肉美を活かしたポージングを下ネタ扱いし、たけるは何も入っていない“がらんどう”呼ばわり。すると、ショーゴからもたけるのイタい言動暴露が…！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
やす子、良い人キャラで窮屈に
