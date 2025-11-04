お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有が、11月3日放送の『旬感LIVEとれたてっ！』（関西テレビ）で、女優・趣里にまつわる“秘密”を告白したことが話題となっている。

「この日は、今年の芸能界の電撃婚が取り上げられました。8月にBE:FIRST・三山凌輝さんと結婚し、第1子誕生を明らかにした趣里さんの話題になると、藤本景子アナウンサーが『お友達なんですよね？』と黒田さんに質問したんです」（芸能記者、以下同）

2023年度後期の連続テレビ小説『ブギウギ』で、ヒロインの趣里と共演していた黒田。それから連絡を取り合っていたようだったが、

「藤本アナの問いかけに対し、黒田さんは『去年の5月ぐらいから、ずっとLINEしてたヤツがピターッとなくなったんよ』と告白。続けて黒田さんは『全く連絡なくなって。急に嫌われて』『既読にもなれへんようになって』と話していたんです」（同前）

さらに黒田は、「いま考えたらですよ、そのときに今、結婚された人（三山）とお付き合いされたんかな？とか」と推測していた。

「黒田さんは『連絡ぐらいしてくれてもええやないですか』とボヤいた後、愚痴が止まらなくなりました。ブロックされていることについて、『悲しい。オレ何もしてないのに』『何にもないのに切られてん。邪魔もしてないのに切られてん』『整理されてん。オレ、何で？何にも悪いことしてへんのに』と繰り返していました」（同前）

黒田の悲痛な訴えに対し、SNSは意外に冷たかった。

「黒田さんがベラベラとこうした場でしゃべるからではないかと憶測する声も出ていますね。もちろん、共演者を突然ブロックするのはどうなのかとも言えますが、当時の趣里さんは周囲がすべて敵に見えていたのかもしれませんよ。

趣里さんの結婚相手である三山さんは、元婚約者とされるYouTuber・Rちゃんとの交際時、1億円を貢がせ、挙句の果てに婚約破棄をしたことで、連日ニュースになっていました。共演した気安さでLINEしている内容などをワイドショーでバラされることを警戒していたのかもしれません」

三山との結婚時には妊娠していたという趣里。周囲からの反対を押し切ってのゴールインとも言われているが、『ブギウギ』での役柄がまた因縁めいている。

「同作は名曲『東京ブギウギ』で知られる歌手・笠置シヅ子さんをモデルに描いた物語です。

趣里さんが演じたスズ子はスターでありながら、芸能プロダクション『村山興業』の御曹司でまだ学生だった愛助（水上恒司）と禁断の恋に落ちます。それを黒田さん演じる村山興業の東京支社長・坂口は『一時の火遊びやめていただきたい』『うちのボンをたぶらかすのやめていただきたい』と猛反対しました。しかしスズ子は結局愛を貫き、愛助の子どもを妊娠、出産したのです。そして現実でも、逆風の中で結婚、出産の道を選んだといえます」（前出・芸能プロ関係者）

結果として趣里が幸せをつかめたのであればいいのだが……。