11月3日、5人そろって「生配信だヨ嵐会2025」を公式ファンクラブのサイトで配信した嵐。メンバー全員での生配信は、2020年12月31日、活動休止直前の東京ドーム無観客生配信ライブ以来、1768日ぶりとなった。

「嵐は1999年11月3日にデビューシングル『A・RA・SHI』をリリースして華々しくデビューしました。それから26年、同じ11月3日に全員が集まりました。

2020年12月31日のグループ活動休止以降、それぞれの活動は継続していましたが、ファンは “全員集合” を求め続けていました。

動画ではリーダーの大野智さんが『26周年おめでとう！』と宣言。2021年1月に芸能活動を休止していた大野さんは、1587日ぶりの登場となりました」（芸能記者）

現在、沖縄の宮古島に居住している大野は、真っ黒に日焼けしていた。約4年半、公の場から姿を消していたが、5人そろえばしっかり “嵐” に見えるのはさすがトップアイドルだ。

「5人でワチャワチャとじゃれあう動画に、ファンは大感激。最年長の大野智さんは44歳、櫻井翔さんは43歳。相葉雅紀さんは今年12月で43歳、二宮和也さんと松本潤さんは42歳です。紛うことなき “アラフォー” の5人なんですが、ファンは『それでも好き』と言い切っています」（同）

Xでは「かわいいおじさん」へのエールが大量に書き込まれた。

《あ〜嵐のおじさんたち（今日の配信より）ってなんであんなに可愛いの？ww みんなが一番優しくてかわいい状態になるのは5人でいる時なんだね》

《嵐も昨日の配信で言ってた「もうおじさんだから」っていう、おじさんの認識あるから好きなんだよな（？）大変失礼ながら、おじさん認識ないおじさんがこの世に多すぎて若い子まだイケるとか未成年狙う人多い中で、私の推してる人達がそういう認識してくれてるから安心して推せる》

《嵐が「おじさんチーム！」「お兄さんチームな！」「いいじゃんもうみんなおじさんだよ」って笑い合ってる空間が本当に良くて》

四半世紀以上をともに過ごしてきたファンにとって、自分が年を取れば嵐も年を取るのは当たり前のことのようだ。

「動画では、2026年春に予定されている “活動終了ツアー” についてのアナウンスはありませんでしたが、ファンは生配信の5人の嵐を堪能したようです。

芸能界に疲弊し、一時は完全脱退も主張していた大野さんも、動画では『徐々にどんどん楽しいことを届けられるようにこっちも考えていくので、期待して待っていてください』と、今後への希望を口にしました。

これから年末にかけての各音楽番組、紅白歌合戦などへのサプライズ登場の可能性がありそうですね。ファンにとっては、例年以上にソワソワする年末年始になりそうです」（同）

ついにそろった嵐が、今後どのような動きを見せるのか。ファンの期待は膨らむばかりだ。