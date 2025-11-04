東京ディズニーリゾートにある宿泊施設、「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ（以下、ホテルミラコスタ）」の客室バルコニーで撮影された、男の子の“誕生日サプライズ”動画がInstagramに投稿され、話題を集めています。投稿したのは、ハンドメイド作家のゆっきーさん（@yuki.m.h）。長男の10歳の誕生日を記念してホテルミラコスタに宿泊したところ、グーフィーをはじめ、キャラクターやキャストたちが広場から一斉にお祝いしてくれたといいます。そんなおめでたい様子を収めた動画に「鳥肌立った」「これぞ夢の国」とコメントが寄せられ、3万件を超える「いいね」がつきました。



【写真8枚】ミラコスタのバルコニーで「HAPPY BIRTHDAY」の風船を掲げたら…

ゆっきーさんはSNSでも発信しているように、大のディズニー好き。ホテルミラコスタへ宿泊を決めた時も、部屋選びにこだわりがあったといいます。



「普通のお部屋は窓がほとんど開かないので、泊まるなら外に出られるお部屋がいいと思っていました。テラスルームなどもありますが、バルコニールームはプロメテウス火山の真正面にあるため広場で行われるグリーティングもよく見えますし、迷わずそこに決めました」



この日はゆっきーさんの両親も一緒に宿泊。車椅子を利用する父のため、事前に何度もホテルに相談したといいます。



「トイレまでの距離やドアの幅まで丁寧に教えてくださって、本当に安心できました。滞在中もキャストさんがとても親切で、両親も“部屋からショーが見えるなんて最高だな”と喜んでいました」



そんな経緯がありながらいざ宿泊した翌朝、開園前の静かな広場を眺めながら、息子さんが「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた風船を掲げると、園内にいたキャストさんたちが続々と気付いて反応をくれたのだそう。



「一番最初に気づいてくれたのは、動画内でお誕生日のガーランドを持って振ってくれたキャストさんでした。笑顔で手を振ってくれて、まるで知り合いのような温かさを感じました」



やがてグーフィーが現れバルコニーの風船に気づくと、広場にいたキャラクターたちが次々と集まり、拍手でお祝いを始めたといいます。



「グーフィーが息子の持っていた風船を見つけて、指をさして“風船の形”を手で作ってくれたんです。そのあと“あそこ見て！”とキャストさんを呼び、広場の皆さんで“おめでとう〜！”と拍手してくれて…まさかこんなに盛り上がるとは思っていませんでした」



当時の状況について、「私は撮影に夢中で、実は息子の反応をあまり見られなかったのですが、本人は“とっても嬉しかった！”と言っていました。まるで私が祝われているみたいで、思わず『ありがとう〜！』って叫んでました（笑）」と明かします。



一方で、今回の出来事をSNSに投稿するにあたり、少し迷いもあったといいます。



「リールに載せるとフォロワー以外の方にも届くので、どんな反応があるか不安でした。でも実際は祝福の言葉ばかりで、皆さん本当に優しかったです。『幸せのお裾分けをありがとう』なんてコメントまでいただけて、驚きました」



「たった3分間の出来事だったのに、あの瞬間を思い出すだけで幸せな気持ちになります。見てくださった方々まで笑顔にしてくれる――キャラクターも空間も、キャストさんも含めてやっぱり東京ディズニーリゾートは最高の場所だなと改めて思いました」