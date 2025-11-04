この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【海外の本音】海外ディーラーたちの言葉が衝撃的すぎて考えさせられました…――アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、自身のYouTubeチャンネルでニースから動画を配信。動画内では、渡辺氏と同行者の怜子氏が、イギリスやヨーロッパのコインショーやパーティーで耳にしたリアルな「海外マーケットの本音」や、金相場高騰の背景、日本と世界の意識の違いなどを語った。



渡辺氏はまず、ロンドンで行われたコインショー「CoinEx」やBNTAのパーティーで得た最新情報を紹介。「名だたるディーラー達と会い、現地で実際にセキュリティーの厳重さや、コインディーラーが強盗に遭う事件が相次いでいる現状に驚いた」と明かす。現地ディーラーの間では「とにかくセキュリティ、セキュリティ、セキュリティ」と何度も繰り返されるほどで、会場の場所まで変わるほどの警戒ぶりだったという。



金相場が世界的に上昇している主な要因についても言及。「今は世界的に金が上がっている。イギリスでは、持っていたおじいちゃんおばあちゃん世代が売りに走る一方で、若い世代は買いに動いている。『日本ではアンティークコインは年寄りの趣味』と思いがちだけど、ヨーロッパやイギリスでは明らかに若い世代が増えていた」と意識の違いを強調した。



さらに渡辺氏は、ヨーロッパの若いコレクターが増えた背景を「インフレが進行し、社会不安が高まる国ほど金やコインが買われている。特にスイスやドイツ、ベルギーの若い層からの購買意欲が強い」と世界規模の経済不安から生まれる資産防衛意識を伝える。



地政学リスクについても、現地で話題となった天安門の軍事パレードやウクライナ情勢にふれつつ、「ヨーロッパの人から『日本も危ないのでは？』と逆に心配された。『核保有国3ヶ国に囲まれている日本こそ危機感を持つべき』という冷静な視点にはハッとさせられた」と驚きを述べた。



金融資産の分散の重要性について渡辺氏は、「全資産日本円フルベッドは強引かなと思う。何かあった時のために、守るものがあるなら分散投資が大切」と独自の見解を披露。「金やアンティークコインはもちろん、土地や外貨など、卵は一つのカゴに盛るな――分散の大切さはどこでも言われていた」と、経験から得た教訓を視聴者に説いた。



動画の結びでは、「海外で色々な人と話し、やっぱり世界に出てみると分かることがあるなと実感した。何が起きても慌てないように『備えは大事』」と慎重な姿勢を強調。最後まで現地ならではのリアルな視点と生活感を交えて動画を締めくくった。