◆第４２回ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（日本時間１１月２日、米デルマー競馬場・ダート２０００メートル）

日本ダート界の絶対王者、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が勝利。日本馬が本場の最高峰と言われる大一番を制した。道中は３番手を追走。最終コーナー前から積極的に先頭に立つと、最後は外から迫ったシエラレオーネを振り切った。

同馬はＧ１級競走は５勝目で、獲得総賞金は日本馬歴代トップに浮上。管理する矢作調教師は２０２１年のフィリー＆メアターフ（ラヴズオンリーユー）、ディスタフ（マルシュロレーヌ）に続くブリーダーズＣ３勝目。鞍上の坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝は今年のサウジＣに続く海外Ｇ１・２勝目となった。

ついに頂点に立った。矢作調教師が「世界一決定戦」と位置づけ、坂井も「本当のチャンピオンが決まるレース」と挑んだ大一番。昨年のケンタッキーダービー、ＢＣクラシックで先着を許していたシエラレオーネを始め、本場の一線級が勢ぞろいした中で強さを見せつけた。

世界を渡り歩いてきた経験値も生きた。昨年は春に中東２戦からケンタッキーダービーに参戦すると、再び海を渡った秋はこのレースに挑戦するも３着。今春はサウジＣで世界最高の優勝賞金１０００万ドルを獲得したが、ドバイ・ワールドＣでは３着に敗れた。

「（ドバイは）もちろん勝てると思っていたから残念だったし、マークされるのも分かっていたけど。それでも、よく３着にきたなというのが大きかった」と坂井は振り返っていた。当然のように、世界の強豪たちと戦ってきた軌跡こそ規格外の証し。壁を乗り越え、時にはね返され、身につけた強さが、アメリカの地での「三度目の正直」に結びついた。

歴史的な偉業を成し遂げたが、まだ来年も現役生活は続く。当面は連覇を狙うサウジＣ（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）が目標。その後には巻き返しを狙うドバイ・ワールドＣや、ファンの夢も乗せた芝への挑戦も選択肢に入っている。砂上の世界王者の座をつかんだ日本競馬史上に残る激走。しかし、フォーエバーヤングにとっては、まだ通過点に過ぎない。

坂井瑠星騎手（フォーエバーヤング＝１着）「すばらしい馬です。信じられないです。夢のような気持ちです。実は自信がありました。（フォーエバーヤングは）世界中で活躍しているスーパースターだと思います。サポートしてくれたみなさんに感謝します」

矢作芳人調教師（フォーエバーヤング＝１着）「日本の競馬界にとって考えられない。サッカー日本代表がワールドカップで優勝したような感じです。今回、これで負けたら望みはないというぐらいの仕上げでした。（日本のファンへのコメントを求められ）やりましたよ、やったよ。ついに取った、アメリカの頂点！ やりました！！」