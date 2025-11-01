【2026年卒就活生】就職人気企業ランキング　「食品業界」のトップ10は？

文化放送キャリアパートナーズの就職情報研究所は2025年9月8日、2026年卒業予定の学生を対象とした「2026入社希望者対象 就職活動[後半] 就職ブランドランキング調査」の結果を発表した。

この調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものだ。

2026年卒就活生の注目の企業は

食品業界のトップ10は以下のようになった。

10位：コカ・コーラ ボトラーズジャパン、9位：伊藤園、8位：サントリーホールディングス、7位：ロッテ、6位：アサヒビール。

5位：カゴメ、4位：キッコーマン、3位：アサヒ飲料、2位：明治グループ（明治・Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ）、1位：味の素。

この調査は2023年3月16日〜6月30日、文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所が、2026年春入社希望の「ブンナビ」会員（現大学4年生、現大学院2年生）を対象とした。

調査は、文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート、同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケートを通じておこなわれた。

投票者1人が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式。回答数は1万4017（うち男子7694、女子6323／文系8814、理系5203）。総得票数は4万0099票。