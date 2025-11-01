清 竜人25が、再結成後最初で最後となるアルバムを2026年3月25日にリリースする。

（関連：清 竜人25「解散のつもりだったけど、来年もやるぞ」 新鮮な選曲で驚かせた『REUNION TOUR』ファイナル）

CDには、新体制で発表した楽曲に加えて新曲1曲を収録。そのほか、2025年4月30日に配信限定でリリースされた、東京 草月ホールで行われたアコースティックライブや、2025年11月3日に開催される清 竜人25として初めての試みとなるバンドセットを携えた『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』が音源で収録される。

また、Blu-rayには2025年12月21日にKT Zepp Yokohamaにて開催されるラストライブ『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』のライブ映像が全編収録予定。加えて、2024年再結成後にリリースされた楽曲のMVすべてが収録され、11月開催の『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』から『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』までの裏側を収録したビハインドザシーンも収められ、清 竜人25の集大成となる1枚に。

今作は、11月3日の『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE in YOKOHAMA』から予約受付が開始。会場予約限定特典も用意されており、A賞はメンバーサイン入りKR25ジャージ、B賞はサイン入りツアーTシャツが抽選でプレゼントされる。さらに、会場で予約した全員に参加賞として、メンバー1名のサイン入りランダムアザージャケットが必ず付与される。

なおライブ面でも、最前エリアへの入場や公開リハーサルが観覧できるチケット、オリジナルグッズ付きのスペシャルなチケットなど、ラストライブにふさわしい様々なチケットが販売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）