32歳が悲願の初V王手 金子駆大ら2位、石川遼は5位
＜フォーティネット プレーヤーズ カップ 3日目◇1日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会が主催する新規大会の第3ラウンドが終了した。32歳の佐藤大平が1イーグル・7バーディの「62」をマーク。トータル16アンダー・単独首位に浮上し、悲願の初優勝に王手をかけた。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
トータル13アンダー・2位タイに金子駆大、小斉平優和、吉田泰基。トータル11アンダー・5位には選手会副会長の石川遼が続いた。蝉川泰果はトータル9アンダー・7位タイ。今年のPGA最終プロテストトップ合格の出利葉太一郎はトータル7アンダー・9位につけた。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
