神事や祝い事に！富士錦酒造 純米酒「富士錦 純米稲穂酒」

静岡県富士宮市の富士錦酒造株式会社は、「富士錦 純米稲穂酒」の2025年版を2025年10月1日より発売しています。

実りの象徴である稲穂を、伝統的な「俵編み」で一本ずつ手作業でまとわせた、神事や祝い事にぴったりの純米酒です。

米作りから酒造りまで一貫して行う富士錦酒造ならではの、数量限定の特別な一本です！

富士錦酒造 純米酒「富士錦 純米稲穂酒」

元禄年間創業の老舗、富士錦酒造から、冬の代名詞ともいえる「富士錦 純米稲穂酒」が登場！

収穫されたばかりの稲穂を、昔ながらの「俵編み」技法で職人が一本ずつ丁寧に編み込み、純米酒のボトルにまとわせています。

ものごとが実ることの象徴である稲穂をまとった姿は、新年のお祝いや店舗の新規開店、神事の奉納など、特別なハレの日にふさわしい逸品です。

35年前から続くこの取り組みは、休耕田を活用しつつ、今では担い手の少なくなった伝統技術を継承する意味も持っています。

富士錦 純米稲穂酒 720ml

価格：4,840円(税込)

発売日：2025年10月1日(水) ※発売中

販売場所：富士錦取扱店、富士錦酒造株式会社 公式通販サイト

仕様：純米酒、内容量 720ml

手頃な720mlサイズ。

お正月飾りや、ちょっとしたお祝いの贈り物にもぴったりです。

食卓に飾るだけで、華やかな雰囲気を演出します。

富士錦 純米稲穂酒 1800ml

価格：6,050円(税込)

発売日：2025年10月1日(水) ※発売中

販売場所：富士錦取扱店、富士錦酒造株式会社 公式通販サイト

仕様：純米酒、内容量 1800ml

一般的な一升瓶サイズの1800ml。

お祝いの席や、年末年始のご挨拶など、人が集まる場面におすすめです。

縁起の良い稲穂飾りが、場を一層盛り上げます。

富士錦 純米稲穂酒 4500ml

価格：20,790円(税込)

発売日：2025年10月1日(水) ※発売中

販売場所：富士錦取扱店、富士錦酒造株式会社 公式通販サイト

仕様：純米酒、内容量 4500ml

益々繁盛（升升半升）の願いが込められた4500ml（二升半）サイズ！

開店祝いや周年記念など、特に大きなお祝い事の贈り物として喜ばれます。

圧倒的な存在感で、お祝いムードを最高潮に演出します☆

伝統の「俵編み」

「富士錦 純米稲穂酒」の最大の特徴である稲穂飾りは、手仕事によって作られています。

稲わらを一本ずつ削ぎながら、昔ながらの「俵編み」技法で編み込んでいきます。

当初は農閑期の副業として農家の方々に依頼していましたが、現在は専業農家が減少したため、富士錦酒造の社員がその技法を受け継いでいます。

人手と手間がかかるため全国でも珍しい取り組みとなっており、伝統を未来へ繋ぐ貴重な商品です。

実りの象徴である稲穂をまとい、職人の手仕事によって丁寧に仕上げられた「富士錦 純米稲穂酒」。

見た目の華やかさだけでなく、伝統を受け継ぐ温かみも感じられる特別な一本です。

大切な方への贈り物や、ハレの日のお祝いにいかがでしょうか。

富士錦酒造から発売中の「富士錦 純米稲穂酒」の紹介でした。

