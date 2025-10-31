この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で、成婚退会後に入籍を予定していた相手の父親からの暴言が原因で破談になった30歳女性の壮絶な相談を取り上げた。

番組に寄せられた相談は、結婚相談所で出会った同年代の医師と成婚退会し、入籍準備を進めていた30歳の女性からだった。相談者によると、相手の父親は当初「おとなしく控えめな女性」という印象で好意的だったが、彼女が自分の意見を持つタイプだとわかると態度が一変。「意見を言う女性はダメだ」という考えの持ち主だったという。次第にエスカレートした父親の言動は、最終的に「結婚に反対だ。このまま彼女と入籍するなら、彼女を殺す」という脅迫めいた暴言にまで発展した。さらに、相談者の父親の会社にまで連絡が来る事態となり、大きな精神的負担を強いられた。

彼自身は「親と縁を切る覚悟」を示し、最後まで彼女の味方でいてくれたものの、万が一の事態を100%防ぐのは難しいと判断。苦渋の決断の末、2人は別れることになったという。この凄惨な内容に、植草美幸さんは相手の父親を「まさに毒親」と断じた。そして、相談者に対して「さっさと縁を切って、その家には関わらない」「もっともっと良い人見つかる」と力強く断言した。

植草美幸さんは、このような親子関係は「不特定いる」と指摘し、「関わってはいけない人種っていうのがある」「混じ合っちゃダメ、混じ合えない」と、きっぱりと関係を断つことの重要性を強調。結婚前に相手の異常な家族関係が発覚したことは不幸中の幸いだとし、相談者が新たな一歩を踏み出すことを強く後押しした。

YouTubeの動画内容

02:37

相談内容の紹介：成婚退会後、彼の父親の暴言で破談に
04:18

衝撃的な暴言「彼女を殺す」
07:49

植草氏が断言「まさに毒親」「関わってはいけない人種」
11:44

結論「さっさと縁を切って。それが一番いい」

関連記事

婚活アドバイザー植草美幸が断罪、約束を破り逆ギレする“小学生並み”の男とは別れるべきか

婚活アドバイザー植草美幸が断罪、約束を破り逆ギレする“小学生並み”の男とは別れるべきか

 「妹の病気が原因で破局…」婚活に悩む34歳女性に植草美幸が断言「活動する場所が間違っている」

「妹の病気が原因で破局…」婚活に悩む34歳女性に植草美幸が断言「活動する場所が間違っている」

 植草美幸「もう強行手段よ！」彼氏の薄毛コンプに悩む女性に″愛の喝″

植草美幸「もう強行手段よ！」彼氏の薄毛コンプに悩む女性に″愛の喝″
もっと見る

チャンネル情報

植草美幸の結婚相談所マリーミー_icon

植草美幸の結婚相談所マリーミー

YouTube チャンネル登録者数 7.43万人 855 本の動画
東京・青山の結婚相談所、マリーミー代表植草美幸がパーソナリティを務めるラジオ番組のチャンネルです。こちらでは、各放送回のアーカイブを随時公開しています。★婚相談所マリーミーＨＰ公式ＨＰhttps://marrymeweb.com/★ラジオ番組宛てご相談フォームhttp://urx.red/5JvG
youtube.com/@uekusamiyuki YouTube