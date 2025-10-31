植草美幸「さっさと縁を切って」入籍予定だった彼の父親から「殺す」と暴言、破談になった女性にアドバイス
婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で、成婚退会後に入籍を予定していた相手の父親からの暴言が原因で破談になった30歳女性の壮絶な相談を取り上げた。
番組に寄せられた相談は、結婚相談所で出会った同年代の医師と成婚退会し、入籍準備を進めていた30歳の女性からだった。相談者によると、相手の父親は当初「おとなしく控えめな女性」という印象で好意的だったが、彼女が自分の意見を持つタイプだとわかると態度が一変。「意見を言う女性はダメだ」という考えの持ち主だったという。次第にエスカレートした父親の言動は、最終的に「結婚に反対だ。このまま彼女と入籍するなら、彼女を殺す」という脅迫めいた暴言にまで発展した。さらに、相談者の父親の会社にまで連絡が来る事態となり、大きな精神的負担を強いられた。
彼自身は「親と縁を切る覚悟」を示し、最後まで彼女の味方でいてくれたものの、万が一の事態を100%防ぐのは難しいと判断。苦渋の決断の末、2人は別れることになったという。この凄惨な内容に、植草美幸さんは相手の父親を「まさに毒親」と断じた。そして、相談者に対して「さっさと縁を切って、その家には関わらない」「もっともっと良い人見つかる」と力強く断言した。
植草美幸さんは、このような親子関係は「不特定いる」と指摘し、「関わってはいけない人種っていうのがある」「混じ合っちゃダメ、混じ合えない」と、きっぱりと関係を断つことの重要性を強調。結婚前に相手の異常な家族関係が発覚したことは不幸中の幸いだとし、相談者が新たな一歩を踏み出すことを強く後押しした。
