YouTubeチャンネル「マニアック天気」が11月1日にかけての最新気象情報を公開し、気象予報士・松浦悠真氏が「台風並みの暴風が吹き荒れる」として警戒を強く呼びかけた。動画タイトルは『【警報級】11月1日にかけ台風並み暴風 大雨も警戒』。松浦氏は西日本で進行中の雨雲や、これから東日本・北日本にも広がる悪天候について詳しく解説した。



松浦氏は「低気圧に近いところでは暴風が吹き荒れる予想となっておりまして、大荒れの天気となりますね」と述べ、現在の雨雲の広がりや天気図をもとに「全国的に大気の状態は不安定」として注意を呼びかけた。特に温暖前線側の発達や風の収束が活発で「低気圧接近前から大雨になるのが一つ特徴」と説明している。



今回の低気圧は31日夜から1日にかけて次第に発達し、夕方には東海地方、夜には関東・東北地方、さらに1日未明から朝にかけては北海道でも荒天が拡大。松浦氏は「台風並みの暴風が吹き荒れるということになっていきそうですので、風対策は明るいうちに済ますようにしてください」と、早めの備えを呼びかけた。



さらに「警報級の大雨となるところも出てきそう」「特に福島県太平洋側、東北や北海道の広範囲、警報級の可能性が高い」と各地の警戒エリアも分析。波の高さについても「北海道で6メートル、東北で7メートル、関東甲信も5メートルでうねりを伴う」など高波・高潮への注意も促した。



動画の最後では、「暴風、高波、大雨、どれも警報級となる恐れがありますので、特に北日本から東日本の太平洋沿岸付近では大荒れの天気となりそう。警戒をするようにしてください」と松浦氏が改めて強く注意喚起。視聴者に対し「マニアック天気では大雨など天気の解説を詳しく行っています」と説明し、さらなる情報発信への意欲を見せ動画を締めくくった。