アサヒグループホールディングスで、サイバー攻撃によるシステム障害が発生してから1か月が経ちました。



県内への影響はどうなのか、取材しました。

アサヒグループホールディングスは9月29日にサイバー攻撃を受け、システム障害が発生したと発表しました。



このシステム障害に伴い、国内に約30ある工場の多くで製造・出荷が停止するという事態に陥りました。





■アルコール量販店では

システム障害から1か月。県内への影響は？

多くのアルコールや飲料を取り扱っている、徳島市の量販店です。



（記者）

「こちらの棚には現在も、アサヒビールの商品が陳列されています」

■ビールは回復 焼酎は入荷めど立たず

（リカオー末広店・橋本利文 店長）

「ビールも主力商品に限っては入ってはきている。スタイルフリーパーフェクトは今、欠品してきている」



入荷できる商品を発注し、在庫を調整しながら店頭での販売が続いています。



（記者）

「一方、アサヒビールが販売するこちらの焼酎は現在、店頭には7本しか残っていません」



焼酎は在庫がなくなり、店頭に並んでいる商品が売れると欠品になります。



入荷の目途も経っていません。

■最も深刻なのは…

そして最も深刻なのが…。



（リカオー末広店・橋本利文 店長）

「アサヒシロップが各フレーバーあったが、初期の段階で欠品の状態になりました」



シロップはサワーやカクテルを作る際に必要です。

（リカオー末広店・橋本利文 店長）

「シロップに関しては目途がたっていない状況なので、しばらく売り場はこのままの状態ですね」



主力商品のビールなどは在庫が残っていたり、入荷状況が回復傾向にあるため、今のところ影響が少ないものの、焼酎やシロップは入荷の目途が立っていないということです。

■飲食店では

一方、徳島市内の飲食店では？



（和風ダイニング どまん中・速水賢太郎 店長）

「最初の一週間くらいが一番物がなくて」

「飲み放題に関しては、もともと生ビールを提供していたが、瓶ビールで申し訳ないが提供させてもらった」



現在は入荷も安定し、飲み放題でも生ビールが提供できるようになりました。



しかし、この店でビールに次いで注文が多い、ハイボールの原液となるウイスキーの在庫が底をついてきています。

■ウイスキーの在庫がひっ迫

（和風ダイニング どまん中・速水賢太郎 店長）

「ウイスキーはかなり（影響が）あって、何銘柄か取り扱っているが、その銘柄のほとんどがアサヒから入ってきている」

「最初、入荷がないという話をされたときは、あーっていうのがあった」

本来なら棚いっぱいに並んでいるはずのウイスキー。



しかし、現在は入荷に限りがあり、在庫は数えるほどしかありません。



（和風ダイニング どまん中・速水賢太郎 店長）

「極力、早い復帰をしてほしい」



（記者）

「長引くのはやめてほしい？」



（和風ダイニング どまん中・速水賢太郎 店長）

「そうですね、はい」



アサヒグループは今回のサイバー攻撃を受け、「現時点で復旧の時期は明らかにできませんが、一刻も早いシステムの復旧に向けた対応を行っています」とコメントしています。



サイバー攻撃によるアサヒグループホールディングスのシステム障害。



長期化による影響が懸念されます。