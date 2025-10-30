30日15時現在の日経平均株価は前日比180.47円（0.35％）高の5万1488.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1239、値下がりは319、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を69.70円押し上げている。次いでレーザーテク <6920>が67.34円、アドテスト <6857>が36.36円、フジクラ <5803>が23.40円、ＮＥＣ <6701>が11.50円と続く。



マイナス寄与度は120.2円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が54.95円、ディスコ <6146>が30.51円、ソニーＧ <6758>が12.63円、コマツ <6301>が9.97円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、銀行、電気・ガスと続く。値下がり上位には陸運、空運、情報・通信が並んでいる。



※15時0分11秒時点



株探ニュース

