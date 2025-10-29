新型「ミドルSUV」初公開！ 全長4.8mボディに光る「グリル」＆“星型テールランプ”採用！ 490馬力の高性能モデル…メルセデス・ベンツ新型「GLC」JMS2025 に登場

3代目に進化したベストセラー・ミドルSUV

メルセデス・ベンツは2025年10月29日、同月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開幕される「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」のプレスデーで、新型「GLC」を日本初公開しました。

このモデルは、欧州で2025年9月に世界初公開された新世代GLCの電動モデルで、EV専用のMB.EAプラットフォームを採用した注目の一台です。

【画像】超カッコイイ！ これが新型「ミドルSUV」です！（83枚）（30枚以上）

GLCは、2015年に登場したDセグメントSUVで、「GLK」の後継として誕生しました。以降、世界累計販売台数は260万台を超え、2020年と2021年にはブランド全体で最も売れたモデルとしてその地位を確立しています。

2022年に欧州でフルモデルチェンジを果たした現行型に続き、今回の新型は3代目にあたるモデルです。2026年に日本導入が予定されており、完全電気駆動化を果たし、最新のEQテクノロジーを搭載したEV（電気自動車）専用仕様として進化しました。

欧州仕様の上位グレード「GLC 400 4MATIC with EQ Technology」は、全長4845mm×全幅1913mm×全高1644mm、ホイールベース2972mmのボディサイズ。従来型より全長130mm、ホイールベース84mm延長され、広い室内空間と快適な乗り心地を実現しています。

前後モーターによる4WDシステムを搭載し、最高出力360kW（490馬力）、最大トルクは実に800Nmを発揮。0-100km／h加速はわずか4.7秒、最高速度は210km／hに達します。大容量バッテリーによって欧州WLTPモードで最大713kmの航続距離を実現しました。

また、800Vアーキテクチャを採用することで充電性能も向上。急速充電では10分間で最大303km分を補給でき、0％から80％までの充電も約24分で完了します。双方向充電機能（V2H）にも対応しており、家庭や外部機器への電力供給も可能です。

エクステリアでは「アイコニックグリル」と呼ばれる発光式フロントグリルを採用。内部に942個のLEDを内蔵し、夜間には多彩なライティングパターンを描き出します。星型デザインのテールランプとCd値0.26の高い空力性能も組み合わせ、新時代を象徴するフォルムに仕上げられています。

インテリアには標準で「MBUXスーパー・スクリーン」を搭載。さらに、幅993mm（39.1インチ）の「MBUXハイパースクリーン」や、162個のLEDが星空を映し出す「SKY CONTROLパノラマルーフ」も設定可能です。The Vegan Society認証の「ヴィーガン・インテリアパッケージ」も選択でき、ラグジュアリーとサステナビリティを両立しています。

荷室容量は通常時570リットル、最大1740リットルまで拡大可能。さらに128リットルのフロントトランクや最大2.4トンの牽引能力を備え、電動SUVとしても高い実用性を誇ります。

ちなみに、ドイツ本国では2025年10月から受注が始まっており、車両価格は7万1281ユーロ（1ユーロ＝176円換算で約1260万円・VAT19％込）から。個人リースの場合は月額475ユーロ（約8万4000円）と発表されています。

※ ※ ※

メルセデス・ベンツ グループCEOのオラ・ケレニウス氏は、「新型GLCは当社のベストセラーSUVを電動化し、デザイン、テクノロジー、快適性のすべてを新しい次元へ引き上げました。800VアーキテクチャとMBUXハイパースクリーンによって、未来のモビリティを象徴する存在となります」とコメントしています。

JMS2025のメルセデス・ベンツブース（東ホール5）では、この新型GLC EQを中心に、ブランド初のAMG製EVコンセプト「CONCEPT AMG GT XX」やコンパクト4ドアクーペ新型「CLA」など、日本初公開モデルが展示されています。