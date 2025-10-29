松村沙友理、“ラーメン好き”白洲迅おすすめのカップ麺を絶賛「本格的！」「すご〜い！美味しい」

松村沙友理さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【初コラボ 】「今日もふたり、スキップで」スペシャル 夫役 白洲迅さんをお招きしてお互いのお気に入りカップ麺をもぐもぐ！ 夫婦・結婚についての質問にもお答えしました』という動画を投稿。ドラマで共演した白洲迅さんをゲストに迎えた企画の中で、お互いの好きな“カップ麺”を紹介しあう場面がありました♪この中で、“ラーメン好き”の白洲さんイチオシであり、初めて食べた松村さんも大絶賛した商品をピックアップ！ぜひチェックしてみてくださいね。

【関連】松村沙友理、SNS映えも♪絶品“創作うどん”に衝撃「なんですかこれは！？めっちゃ美味しい」

白洲さんが「これはもう言わずもがな、大人気商品ですね」とコメントした商品がこちら！

◼︎パクチー香るトムヤムクン

日清食品 / カップヌードル パクチー香るトムヤムクン

世界各国で親しまれている料理を「カップヌードル」で再現した、世界のカップヌードルシリーズ。

こちらは、独特の“すっぱ辛い”味が日本でも大人気のトムヤムクンをカップヌードルにした商品です。

魚介のうまみをベースにココナッツミルクの風味をきかせたクリーミーなスープが特徴で、仕上げのトムヤムペーストを加えることで、刺激がクセになるようなエキゾチックな味わいを楽しむことができます。

■初めて食べた松村さんも大絶賛！

白洲さんは「トムヤムクンが大好きで、俺の中でのトムヤムクンてもうこれなのよね！」と言い、タイ料理屋さんのトムヤムクンを食べた後にもこちらの商品が恋しくなってしまうほど大好きなんだとか。

そして、初めて食べたという松村さんは「すごい酸味あるね、本格的！」「カップ麺とは思えない」「すご〜い！美味しい！」と大絶賛していました！

白洲さんが「ちょっと日本人向けにアレンジされたトムヤムクンって思ったほうがいいのかな？」と説明されており、トムヤムペーストが別添えのため量を調整できるようになっているので、辛いものが苦手な方もチャレンジしやすそうですね♪

■動画もチェック

動画では、このほかにも、松村さんがおすすめのカップ麺を白洲さんが食べる様子などが公開されています！ぜひチェックしてみてくださいね。