29日、各地の学校でクマの出没が相次ぎました。高校の屋内練習場でもクマが出没。別の小学校でも目撃され、注意が呼びかけられています。

■室内練習場にクマ 小学校敷地内でドアに突進も

野球部員が目の当たりにした驚きの光景。

29日朝、山形市にある私立高校の野球部の室内練習場で撮影された映像です。数メートルの高さにクマがいる様子を捉えていました。ネットをつたい移動しているようにも見えます。

午前11時すぎには、近くの小学校でもクマが目撃されていて、市は同一個体の可能性もあるとみて、注意を呼びかけています。

29日は、各地の学校でクマの目撃が相次いだ1日となりました。

山形県南陽市では日が昇る前の午前5時すぎ、小学校敷地内に1頭のクマが現れました。ガラスに近づくと、立ち上がる様子も確認できます。

すると突如、クマが突進。この時、破片が散らばるのが確認できます。驚いたクマは、走り去っていきました。突進した先はガラスのドア。破片が広範囲に散らばり、その衝撃の大きさがうかがい知れます。

赤湯小学校 須貝賢志教頭

「校舎の中に潜んでいるのではと、非常に怖い思いをした」

この小学校は29日、臨時休校にしました。警察や猟友会などが周辺の警戒にあたっています。

■こども園近くに2頭出没 福井県で初の緊急銃猟

福井県勝山市では、道路が封鎖され、ハンターも出動しました。29日午前9時前、こども園近くに成獣のクマ2頭が出没したのです。

こども園園長

「フェンス1枚、2枚の間、低くなっているところから出てきてる」

こども園の園長は、敷地内でクマと“鉢合わせ”になったといいます。

こども園園長

「四つんばいで『ウオー』っていう感じ。飛びかかるような勢いで。柵があったので襲われはしなかった。うなり声をあげていたので、必死に逃げた。本当に怖かったです」

子供に被害が及ぶ恐れもありました。そこで、“ドローン部隊”が上空から捜索。

「クマがいます。屋上から見えるっていう」

やぶの中にクマを見つけたようでした。そして正午すぎ、福井県では初めて緊急銃猟が実施されました。2頭のクマは駆除されたということです。

■「日常に早く戻りたい」 文科省「対策マニュアル」通知へ

なぜ学校にクマが頻繁に出没するのでしょうか。

岩手大学の山内准教授は、学校は緑などが多く絶好の“隠れ場”と指摘しています。もし学校近くでクマを目撃した場合、現場を封鎖し、明るいうちに下校するのが大切だといいます。

クマが目撃された西日本の山口市では、26日に小学校近くでクマが目撃されたことから、警察や地域の団体などが登下校の見守り活動を実施。外遊びが制限されるなど学校生活にも影響が出ています。

良城小学校 宮崎康生校長

「子供・保護者・地域の方々の不安はかなり大きいのでは。日常に早く戻りたい」

クマ被害が相次ぐなか、文部科学省は早ければ今月中にもクマへの対応策を『危機管理マニュアル』に盛り込むよう促す通知を出す方針を明らかにしました。

クマが多く生息する地域で実践されている対策として、「学校のゴミ集積所に鍵をする」や「クマの足跡を見たらその場を離れる」といった事例とともに、対策や登下校時の留意点を示す予定です。