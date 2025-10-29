「Zoff BLACK FRIDAY」開催、4,600円、6,600円、9,600円の3プライスで展開
「Zoff」は、「Zoff BLACK FRIDAY(ゾフ ブラックフライデー)」を、全国のZoff店舗(アウトレット店含む)で11月13日〜12月4日まで、Zoff公式オンラインストアでは11月12日〜12月4日まで開催する。
ブラックフライデー限定価格の4,600円、6,600円、9,600円の3プライスで展開
「Zoff BLACK FRIDAY」は、ブラックフライデーにちなんだ、4,600円(シロ)、9,600円(クロ)、さらに6,600円の限定3プライス。
累計販売900万本を突破した、Zoffで一番人気のシリーズ「Zoff SMART(ゾフ スマート)」や、トレンドの「TRAD(トラッド)」、ビジネスでも大活躍のメガネやコラボ商品など、多数のフレームをブラックフライデーならではの限定価格で取り揃えている。
