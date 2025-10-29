¥Ò¥°¥Þ½ÐË×·ãÁý¡¢·Ù»¡´±¤ä»Ô¿¦°÷¤ÎÌÜÁ°¤Ç¥·¥«¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ö½Æ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÃÏ¸µ¤Ç°Û¾ï»öÂÖ
¡Ö°Û¾ï»öÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¡½¡½¡£´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï¤½¤¦¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£Á´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤Î¿©³²¤ä¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ï¡¢²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÝ¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡¢Ä¾ÌÌ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¾®³Þ¸¶½ß¡Ë
¡ü·Ù»¡´±¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¯¥Þ¤¬¥·¥«¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤¿
ËÌ³¤Æ»¡¦º½Àî»Ô¡£»¥ËÚ¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡¢¶õÃÎÃÏÊý¤Î»³ÃÏ¤ÈÀÐ¼íÀî¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿Í¸ýÌó1Ëü5000¿Í¤ÎÎÐË¤«¤Ê³¹¤À¡£ËÌ³¤Æ»¤Ïº£Ç¯7·î¡¢Æ±»ÔÁ´°è¤Ë¥Ò¥°¥ÞÃí°ÕÊó¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£
Åö½é1¥«·î¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢Íâ·î¡¢¤µ¤é¤ËÍâ¡¹·î¡¢¤½¤·¤Æ10·î¾å½Ü¤È3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±äÄ¹¤µ¤ì¡¢Æ»ÆâºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë4¥«·î´Ö¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ä¾¶á¤Î±äÄ¹»þÅÀ¤Ç»Ô¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¡ÊÂÀ×¤Ê¤É¤ÎÌÜ·â´Þ¤à¡Ë¤ÏÌó150·ï¡£ËÜ¹Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë10·î²¼½Ü¤Ë¤Ï200·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±10·î20Æü¤«¤é22Æü¤Î3Æü´Ö¤Ç¤ÎÄÌÊó¤Ï¡¢¤Î¤Ù22·ï¡£¤½¤Î¤¦¤Á1·ï¤Ï»ÔÄ£¼Ë¤Î¿¿Î¢¤Ç»Ô¿¦°÷¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥°¥ÞÌäÂê¤Ë10Ç¯Á°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Æ±»Ô¤ÎÃ´ÅöÉôÄ¹¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»³¤ÎºÝ¤È¤«¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ»±ûÆ»¤Î¤¢¤¿¤ê¡£¿Í¤¬¤¤¤ë½ê¤Ø¤Î½ÐË×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊèÃÏ¤Î¶¡Êª¤ò¹Ó¤é¤·¤ËÍè¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ß¤¿¤¤¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤Ç¼¡¡¹¤È¡¢¤·¤«¤âÆüÃæ¤ÎÌÀ¤ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ä¾¶á¤ÎÆüÍËÆü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ä·Ù»¡´±¤¿¤Á¤¬Ãí»ë¤¹¤ëÃæ¤ÇÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Î¼ã¥°¥Þ¤¬Íª¡¹¤È¥·¥«¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡ü¡Ö¿Í´Ö¤Î¼ê¤Ç¸ÄÂÎ¿ô¤òÅ¬Àµ¤Ê¿ô¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×
ÌÜ·â¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ô¿¦°÷¤ä·Ù»¡´±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤È¤È¤â¤ËÎ×¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ô¤Î°Ñ¾ü¤ò¼õ¤±¤¿Ä»½ÃÈï³²ÂÐºö¼Â»ÜÂâ°÷¤¿¤Á¤À¡£Ä¹¤¯Æ±Ââ°÷¤ò°ú¤¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ë¡Ö½Æ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¤¤¤ë¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î°ÍÍê¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬Ë¡Îá°ãÈ¿¤ËÌä¤ï¤ì¡¢½Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Î½èÊ¬¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÁê¼ê¤ËºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£°ì¿³¤Î»¥ËÚÃÏºÛ¡Ê×¢À¥¹§ºÛÈ½Ä¹¡áÅö»þ¡Ë¤ÏÀÁµá¤òÇ§¤á¤Æ½Æ½ê»ýµö²Ä¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤ÎÅ±²ó¤òÆ»¤ËÌ¿¤¸¤¿¤¬¡¢Æó¿³¤Î»¥ËÚ¹âºÛ¡Ê¾®²Ï¸¶Ç«ºÛÈ½Ä¹¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¿³Íý¤Ïº´µ×´Ö·òµÈºÛÈ½Ä¹¡Ë¤¬µÕÅ¾È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼Â¦¤Î¼çÄ¥¤¬Âà¤±¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¤¿ÃËÀ¤¬¾å¹ð¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëºòÇ¯10·î²¼½Ü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¸¶¹ð¤³¤½¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°Û¾ï»öÂÖ¡×¤Îº½Àî»Ô¤ÇÏ¢Æü½ÐÆ°¤òÂ³¤±¤ëÄ»½ÃÂÐºöÂâ°÷¡¢ËÌ³¤Æ»ÎÄÍ§²ñº½Àî»ÙÉôÄ¹¤ÎÃÓ¾å¼£ÃË¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤À¡£
¥Ò¥°¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¯¤¿¤Ó¤Ë½ÐÆ°¤¹¤ë½ÏÎý¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î´¶³Ð¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êº£Ç¯¤Ï¡Ö°Û¾ï¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¸¶°ø¤òÌä¤¦¤È¡¢¤Û¤ÜÂ¨Åú¤Ç¡Ö¿ô¤¬Áý¤¨²á¤®¤¿¡×¤Î°ì¸À¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀìÌç²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø»³¤Ë±Â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿ÍÎ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½Õ¥°¥Þ¶î½ü¤ÎÃæ»ß¤Ê¤É¤Ç¡¢ÀäÂÐ¿ô¤¬Áý¤¨²á¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÜ¼ÁÅª¤ÊÂÐºö¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¼ê¤Ç¸ÄÂÎ¿ô¤òÅ¬Àµ¤Ê¿ô¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÁáµÞ¤Ë¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢º£¸å¤â¤É¤ó¤É¤ó¿ÍÎ¤¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø»¥ËÚÃæ¿´Éô¤ÎÂçÄÌ¸ø±à¤Ë½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ´À°¡×¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áý¤¨¤¹¤®¤¿¥¯¥Þ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¶î½ü¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Ò¥°¥Þ¤¬·ù¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¤È¥Ò¥°¥Þ¤¬Î¤¤Ç¶¦Â¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Î¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤«¤é¶î½ü¤¹¤ëÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤Ç»³¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤ò¸º¤é¤¹·èÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡ü¥¹¥Þ¥Û¤«¤é»Ô¿¦°÷¤ÎÀÚÇ÷¤·¤¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿
¤½¤¦¸ì¤ëÃÓ¾å¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Èà¼«¿È¤Ï¤¤¤Þ½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤â¡¢´Ý¹ø¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£10·î²¼½Ü¤Î¤¢¤ëÆü¡¢É®¼Ô¤¬¡¢Â©¤ò¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯¸½¾ì¤«¤é¸½¾ì¤Ø¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ëÃÓ¾å¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤È¡¢°Û¾ï»öÂÖ¤Î¼ÂÁê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹Ù³°¤Î¹©¾ì¤«¤é¡Ö¥¯¥Þ¤é¤·¤Æ°Êª¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£²áµî¤Ë¤â¥Ò¥°¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï´Æ»ë¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÃÓ¾å¤µ¤ó¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎµÍ¤á¤ë»öÌ³½ê¤Ç¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò»ëÄ°¡¢¥³¥ÞÁ÷¤êºÆÀ¸¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤ò·«¤êÊÖ¤·³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥·¥«¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁö¤êÊý¤äÂÎ·Á¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤Ç¤âÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤ì¤ÐÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ç°¤Î¤¿¤áÉßÃÏÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êµ¤â´Ñ»¡¡£²þ¤á¤Æ¡Ö¥·¥«¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤Î¼Õ¼¤òÇØ¤Ë¸½¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¸å¡£¹ñÆ»¤ÎÏ©¸ª¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ÄÌÏÃ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤«¤é»Ô¿¦°÷¤ÎÀÚÇ÷¤·¤¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡Ö½Ð¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌò½ê¤ÎÎ¢¤Ç¤¹¡£Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×
¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¡¢5Ê¬¤Û¤É¤Ç»ÔÄ£¼ËÎ¢¼ê¤Î²ÏÀîÉß¤Ø¡£¥Ñ¥È¥«¡¼2Âæ¤¬Ää¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ë»Ô¿¦°÷¤È·Ù»¡´±¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ7¡Á8¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë´Ø·¸¼Ô¤é¤ÎÁ°¤Ç¥·¥«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¸ÄÂÎ¤ÈÆ±¤¸¥¯¥Þ¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
Àè¤Ë°ú¤¤¤¿Ã´ÅöÉôÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¥°¥Þ¤À¡£¥·¥«¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤òÅÚ¤ËËä¤á¤Æ¡ÖÅÚñ½Æ¬¡×¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤Î¥¯¥Þ¤Ï¡¢»Ô¿¦°÷¤é¤Î¡ÖÄÉ¤¤Ê§¤¤¡×¤Ë¤è¤ê¤¤¤Ã¤¿¤ó»³¤Î¤Û¤¦¤Øµî¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î·ä¤Ë¥·¥«¤Î»ÄÞÖ¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤¿¡£±Â¤ò¼º¤Ã¤¿¼ã¥°¥Þ¤Ï»ÔÆâ¤ò°ÜÆ°¤·¡¢»ÔÄ£¼ËÉÕ¶á¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡üËÜµ¤¤ò½Ð¤»¤Ð¡Ö¶âÂ°¤ÎÝ£¡×¤â²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤½¤ó¤Ê¤È¤³Áö¤Ã¤¿¤éÂÌÌÜ¤À¡×
¸½¾ìÉÕ¶á¤ò¸«²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÓ¾å¤µ¤ó¤¬¹²¤Æ¤Æ½õ¸À¤¹¤ë¡£¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ï¤½¤Î»þ¡¢¥¯¥Þ¤¬»Ñ¤ò±£¤·¤ä¤¹¤¤¿åÏ©¤ò¶´¤ó¤Ç»ÔÄ£¼Ë¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¢¤ëÅÚ¼ê¤Î¾å¤ò½ù¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤â¿åÏ©¤Î¶á¤¯¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬³¹¤Î¤Û¤¦¤Ø¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤°ÌÃÖ¼è¤ê¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï·Ù»¡¡¦¸ø°Â°Ñ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëÃÓ¾å¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤Î·Ù»¡´±¤¿¤Á¤È¤Ï¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤Î·Ù»¡´±¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î½õ¸À¤Ë¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Ï¥Ò¥°¥ÞÈ¯¸«¤Ë»ê¤é¤º¡¢ÃÓ¾å¤µ¤ó¤ÏÂÐ±þ»þ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¶âÂ°À½¤Î¡ÖÈ¢æ«¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¸½¾ì¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º½Àî¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¡¢½Æ¤ò·â¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»Ô¤Ç5¤Ä¤Û¤É²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¢æ«¤À¡£ÆâÉô¤Ë»Å³Ý¤±¤¿±Â¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤òÍ¶¤¤¡¢¥¯¥Þ¤¬ÆâÉô¤Î¥È¥é¥Ã¥×¡ÊÆ§¤ßÈÄ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬²¼¤ê¤Æ¥¯¥Þ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
º£Ç¯¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë13Æ¬¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¤ª¤½¤é¤¯²áµîºÇ¹â¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£10Ç¯´Ö¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ã´ÅöÉôÄ¹¤¬¡Ö2¥±¥¿¡×¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
Ê£¿ô²Õ½ê¤Î¸«²ó¤ê¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÈ¢æ«¤Ë¤â¥Ò¥°¥Þ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¤³¤ÎÍâÆü¡¢14Æ¬ÌÜ¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£2¥«½êÌÜ¤òË¬¤Í¤¿ºÝ¡¢Æ±¹Ô¤·¤¿É®¼Ô¤Ë¡ÖÎ¢¤Ø²ó¤Ã¤ÆÝ£¤ÎÅ·°æ¤è¤¯¸«¤Æ¤´¤é¤ó¡×¤ÈÃÓ¾å¤µ¤ó¡£ëÃ¤ê¤Ê¤¬¤é´ã¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢È¢æ«¤Î¾åÉô¤Ë¶âÂ°¤Îºô¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶âÂ°ËÀ¤¬¶Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤¬æ«¤ò²õ¤·¤Æ¡¢¾å¤«¤é±Â¤À¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¸¤¤¤è¡×
¥Ò¥°¥Þ¤¬ËÜµ¤¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¾æÉ×¤Ê¶âÂ°¤ÎÝ£¤â²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¨¡¡£Êá³Í¸å¤Î¥¯¥Þ¤ò¸«²ó¤ë³èÆ°¤Î´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤À¤¬¡¢Ä»½ÃÂÐºöÂâ°÷¤Ï¤Û¤Ü¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤½¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÃÓ¾å¤µ¤ó¤é¤Ïº½Àî»Ô¤À¤±¤ËÍê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë²Î»ÖÆâ»Ô¤ä¾åº½ÀîÄ®¤«¤é¤â½ÐÆ°¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤Ø¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¾åº½ÀîÄ®¤Ç¤â¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÈ¢æ«¤ÎÍøÍÑ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÁ°Æü¤ËÄ®Æâ¤Î1¥«½ê¤Øæ«¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢æ«¤ÎÀµÌÌ¤ËËÌ³¤Æ»¤Î¡Øµö²Ä¾Ú¡Ù¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¹¤°²¼¤Ë¤ä¤Ï¤êËÌ³¤Æ»ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ëæ«ÎÄ¤Î¡Ø½¾»ö¼Ô¾Ú¡Ù¡£½¾»ö¼Ô¤Î»áÌ¾¤Ï¡ÖÃÓ¾å¼£ÃË¡×¤È¤¢¤ë¡£
ÃÓ¾å¤µ¤ó¤«¤é½Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ºÛÈ½¤Ç¤â¤½¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»Ä£¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¥Ò¥°¥ÞÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡üÁë¤«¤éÄí¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡ÖµðÂç¤Ê¹õ¤¤²ô¡×¤¬¸«¤¨¤¿
¾åº½ÀîÄ®Æâ¤Ç¤Ï¤³¤Î2ÆüÁ°¡¢Ì±²È¤ÎÄí¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÄ®Æâ¤Î¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë°ì¸®²È¡£½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿½»¿Í¤Î½÷À¡Ê87¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ë¤Ï3ÂåÁ°¤«¤éÃ»¤¯¤È¤â100Ç¯°Ê¾åµï¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡£
2ÆüÁ°¤ÎÍ¼¹ï¡¢µï´Ö¤ÎÁë¤«¤éÄí¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤ÈµðÂç¤Ê¹õ¤¤²ô¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¥¯¥Þ¤È¤ï¤«¤ê¡¢¼¼Æâ¤«¤éÉ×¤È°ì½ï¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤êÄí¤ò¹Ó¤é¤·¤¿¤ê¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹¬¤¤Ã¯¤Ë¤â¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ï¿ôÊ¬´Ö¤Û¤É¤Ç»³¤Î¤Û¤¦¤ØÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Î¸á¸å¤Ë¤ÏÆ±¤¸Äí¤Ë¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë3Æ¬¤¬¸½¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤³¤ËµÚ¤ó¤Ç½÷À¤ÏÄ®¤ËÄÌÊó¡£Ä®¤ÎÏ¢Íí¤ÇÃÓ¾å¤µ¤ó¤¬Î×¾ì¤·¡¢ÂÐ±þ¤ò½õ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ä¤±¤Æ¤ë¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤è¡£¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤«¤é¡×
½÷À¤ÏÄí¤Ë¥é¥¸¥«¥»¤ò¿ø¤¨¡¢Âç²»ÎÌ¤Ç¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤òÎ®¤¹¥¯¥ÞÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤È¤¯¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èª¤Ç°é¤Æ¤ë¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¼ý³Ï´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¤Û¤«¤Ë±Â¤Ë¤Ê¤ëÊª¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é3ÅÙÌÜ¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼¥¯¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î100Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î´·¹Ô¤òÇË¤Ã¤Æ¿Í²È¤Ø´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ö»³¤Ë±Â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÉ®¼Ô¤¬Ìä¤¤¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¸À²¼¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¥¯¥ë¥ß¤º¤¤¤Ö¤óÍî¤Á¤Æ¤ë¤è¡×
¤½¤¦¡¢»³¤Ë¿©¤ÙÊª¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ÍÎ¤¤Ø²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¸ÄÂÎ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃÓ¾å¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡ÖÀäÂÐ¿ô¤¬Áý¤¨²á¤®¤¿¡×¤¿¤á¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Ï¤ä¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤Ïº½Àî¤À¤±¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²Æ¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÌÜ·â¾ðÊó¤äÈï³²Êó¹ð¤¬Àä¤¨¤º¡¢Ï¢Æü¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¿·Ê¹»æÌÌ¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬ÃÓ¾å¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Æü¤â½ÏÎý¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ÏÆ»Æâ³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÅÅÏÃ¤¬Ãå¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü¥Ò¥°¥Þ¤ÏÈ¯Ë¤¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤
º£Ç¯9·î¡¢Ä»½ÃÊÝ¸îË¡¤Î°ìÉô¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ê¤ÉÍ³²Ä»½Ã¤Î¶î½ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÎÈ¯Ë¤¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÈ¯Ë¤¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¿¦Ì³¼¹¹ÔË¡¤Ëµò¤é¤º¤È¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
10·î²¼½Ü¤Ë¤Ï»¥ËÚ»Ô¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç½é¤á¤Æ¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢ÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬2Æ¬¤Î¥Ò¥°¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¤Þ¤À±¿ÍÑ¤Ë¿µ½Å¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ËÌÜ¤ò¹¤²¤Æ¤â¤³¤Î»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÔÄ®Â¼¤Ï2¥±¥¿¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£·â¤¿¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬³èÆ°¤¹¤ëº½Àî»Ô¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã´ÅöÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ºÃÏ·Á¡£º½Àî¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥Ã¥×¡ÊÃÆ»ß¤á¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¼ÐÌÌ¤Ê¤É¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏÌÌ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¡Ø·â¤Á²¼¤í¤·¡Ù¤âÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤È¡¢Í×·ï³ÎÇ§¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Ò¥°¥Þ¤Ï¤³¤Á¤é¤¬È¯Ë¤¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤Î»×¤¤¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¼«Í³¤Ë¤¢¤Á¤³¤ÁÊâ¤²ó¤ë¡£Í×·ï¤ò³ÎÇ§¤·½ª¤¨¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤¬¤É¤³¤«¤Ø¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø·â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÏÈ¢æ«¤Ç¤ÎÊá³Í¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¥¯¥Þ¤Ê¤É¤¬¡Ö¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¿¯Æþ¤·¡×¡Ö¶ÛµÞÀ¤¬¤¢¤ê¡×¡Ö½ÆÎÄ°Ê³°¤ÎÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¡×¡Ö½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡¨¡¡£¤³¤Î4Í×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ë¤è¤ëÈ¯Ë¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¶¥Ò¥°¥Þ¤¬½Ð¤¿¸½¾ì¤Ç¤³¤ì¤é¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤É¤³¤«¤ØÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢Æ»Æâ½é¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿»¥ËÚ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë½ÆÎÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿Æü¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¥¯¥Þ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Ë¤¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡ü¡Ö·â¤Æ¤Ð½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò¿¡¤¨¤Ê¤¤
º½Àî¤Ç¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤¬º¤Æñ¤Ê»ö¾ð¤Ï¡¢¤â¤¦1¤Ä¤¢¤ë¡£¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÃÓ¾å¤µ¤ó¤éÃÏ¸µ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬È¯Ë¤¤ò¼«½Í¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£ÎÄ½Æ½ê»ýµö²ÄºÛÈ½¤ÇÃÓ¾å¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö·â¤Æ¤Ð½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò¿¡¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
²þÀµÄ»½ÃË¡»Ü¹ÔÄ¾Á°¤Î8·î²¼½Ü¡¢²ñ°÷Ìó5700¿Í¤òÍÊ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»ÎÄÍ§²ñ¤ÏÆ»ÆâÁ´»ÙÉô¤ËÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¡¢³Æ»ÔÄ®Â¼¤«¤é¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£²þÀµË¡¤Ç¤Ï¶î½ü¤Î¸½¾ì¤Ç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÀÕÇ¤¤ÎÈÏ°Ï¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂèÆó¤ÎÃÓ¾å¤µ¤ó»ö·ï¤ò¾·¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÎÄÍ§²ñ¤ÎËÙ¹¾ÆÆ²ñÄ¹¤ÏÄÌÃÎ»þ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö´ÊÃ±¤Ë¡Ø½ÐÆ°¤»¤è¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÀÕÇ¤ÂÎÀ©¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë¡Ø·â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¢ºâ»º¤ò¼é¤ë¤Î¤¬¡¢ÎÄ¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢¹ñ¤Ç¤¢¤ê»ÔÄ®Â¼¤Ç¤¢¤ê·Ù»¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤é¤¬¤¹¤Ù¤ÆÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¼Ô¤¬È³¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡ØÃÇ¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´Ä¶¾Ê¤Î¶ÛµÞ½ÆÎÄ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢½ÆÎÄ»þ¤ÎÎ±°Õ»ö¹à¤ò²òÀâ¤¹¤ë²Õ½ê¤Ç·«¤êÊÖ¤·¡ÖÄ·ÃÆ¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤ä¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥Ã¥×¡×³ÎÊÝ¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤âÃÓ¾å¤µ¤ó¤ÎºÛÈ½¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÆó¿³¤Î»¥ËÚ¹âºÛ¤ÏÉÔ¼«Á³¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤ËÄ·ÃÆ¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¡¢ÃÓ¾å¤µ¤ó¤ÎÈ¯Ë¤¹Ô°Ù¤òÈÝÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÈ½·è¤¬¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤¬»¡¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¼ñ¤¤À¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÊ§¿¡¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ÊË¡È½ÃÇ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡¡£
¡ü¡ÖÁá¤¯¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
½Æ½ê»ýµö²ÄÁÊ¾Ù¤ÇÃÓ¾å¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÃæÂ¼·û¾¼ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÓ¾å¤µ¤ó¤Î¾å¹ð¡¦¾å¹ð¼õÍý¿½¤·Î©¤Æ¤ÏºòÇ¯10·î²¼½Ü¡¢¾å¹ðÍýÍ³½ñ¤ÎÄó½Ð¤ÏÆ±12·î²¼½Ü¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤éÍýÍ³½ñ¼õ¤±¼è¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿ËÜÇ¯1·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é10¥«·î·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¾å¹ð¤¬Âà¤±¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£ÃæÂ¼ÊÛ¸î»Î¤ÏºÛÈ½½ê¤Î¿¿¤ÃÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÃÓ¾å¤µ¤ó¤ÎºÛÈ½¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Ä·ÃÆ¤Î²ÄÇ½À¤ò²áÅÙ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ºÇ¹âºÛ¤Ç²þ¤á¤ÆÃÓ¾å¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¶ÛµÞ½ÆÎÄÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
ÃÓ¾å¤µ¤ó¼«¿È¡¢Æó¿³È½·è¤¬ºÇ¹âºÛ¤ÇÊ¤¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¤¯¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î½ÆÎÄ²ò¶Ø¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂÐ¾ÉÎÅË¡¡£¿ÍÎ¤¤Ø²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¥Ò¥°¥Þ¤Î¿ô¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢È´ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤ò·â¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤éÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â»Ô³¹ÃÏ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡Ø¸å¼ê¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Ò¥°¥Þ¤ÎÀäÂÐ¿ô¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢»³Á´ÂÎ¤òÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¡£
»³¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤º¤ËÎ¤¤Ø²¼¤ê¤Æ¤¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¹¶·â¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤È°Â¿´¤·¤ÆÊâ¤²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿»º¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¡£Áá¤¯¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¤³¤Î¼èºà¤ÎÍâ½µ¡¢»¥ËÚÃæ¿´Éô¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏJR»¥ËÚ±Ø¤«¤éÄ¾Àþ¤Ç¤ï¤º¤«4¥¥í¤Û¤É¤Î²ÏÀîÉß¡£ÃÓ¾å¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ø¶¦µ¡´Ø¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤Ò¤·¤á¤¯ÅÔ¿´¤ÎÂçÄÌ¸ø±à¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤¬½ÐË×¤¹¤ëÌ¤Íè¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
½ÏÎý¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬½Æ¤ò¼êÊü¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë7Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡£°Û¾ï»öÂÖ¤Î³¹¤Ç¤Ïº£¤â´Ý¹ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Â³¤¯¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê»Ï¤á¤ë11·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÌÜ·â¾ðÊó¤¬Àä¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢º£´ü¤¬¤½¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¡£
