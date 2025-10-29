「無料サイトを見た代償はあなたの顔と人生」日経も報じたアダルトサイト閲覧者を狙うカメラ乗っ取りマルウェアの実態
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が、「【緊急警告】無料アダルトの“危険な代償” 視聴中にカメラ乗っ取り！顔バレ前に4設定！」と題した動画を公開。かつては“脅し”に過ぎなかったアダルトサイト閲覧者を狙う脅迫が、新型マルウェアの登場により現実の脅威となったと警鐘を鳴らしている。
ミツル氏はまず、数年前に流行した「お前を撮影した。ばら撒かれたくなければ金銭を支払え」という内容の脅迫メールに言及。当時はほとんどが証拠のない嘘の脅しだったが、ミツル氏は「2025年9月、時代が変わりました。その嘘が現実になった」と断言する。根拠として、日経新聞が報じた、米国のサイバーセキュリティ企業が確認した新型マルウェア「Stealerium（スティーラリウム）」の存在を挙げた。
このマルウェアは、アダルトサイトの閲覧中にユーザーに気づかれずにカメラを起動させ、顔や姿を撮影する機能を持つという。さらに、ブラウザの閲覧履歴やチャット、クレジットカード情報まで盗み出すとされ、ミツル氏は「無料サイトを見た代償はあなたの顔と人生」とその危険性を強調した。
動画では、マルウェア感染だけでなく、SNSで親しくなった相手からプライベートな写真を要求され、それを元に金銭を脅し取られる「SNS型」の脅迫ビジネスの実態も解説。ミツル氏は、こうした脅威に対しては「原則払わない、返信しない」ことが重要だとしつつ、被害を未然に防ぐための具体的な対策を紹介し、自己防衛の必要性を強く訴えかけた。
