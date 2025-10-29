この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が、「【韓国観光客に直撃】“嫌韓”の空気を超えて日本に来る理由」と題した動画を公開。政治的には緊張が走る日韓関係のなかで、なぜ韓国観光客が日本を訪れるのか、その本音に迫った。

動画では、2024年の訪日外客数で韓国が約880万人と最多であることがデータで示される。一方で、歴史認識や領土問題などを背景に、両国間には政治的な対立が存在することも指摘。こうした状況でも日本旅行を選ぶ理由について、韓国観光客からは「近いから旅行の負担が少ない」「買いたいものが多い」「円安も理由の一つ」といった現実的な声が上がった。また、日本の印象については「とても親切」「街が綺麗で、家もきれい」と好意的な意見が多数聞かれた。

テーマの核心である「反日・嫌韓感情」については、多くの観光客が冷静な視点を持っていることが明らかになる。ある観光客は「旅行と歴史はまた違うものですから」「歴史的なことは歴史的なこととして考えて、旅行に来るときはあまり深くは考えないです」と、政治と個人の文化交流を切り離して考えていると語った。また、別の観光客も「若い世代にはそんなに影響していません」「昔のことなので、今はそうやって考えなくてもいいような気がします」と述べ、世代間の意識の違いを指摘した。

動画は、政治的な対立やメディアの報道とは別に、個人レベルでの交流が活発に行われている現状を浮き彫りにした。国と国の関係は平坦ではないとしつつも、「観光は、人と人とをつなぐ架け橋かもしれない」と述べ、民間交流の重要性を問いかける形で締めくくられている。

YouTubeの動画内容

01:06

2024年の訪日外客数で韓国が最多であるというデータ
01:37

韓国人観光客が日本を訪れる理由についてのインタビュー
04:25

日韓関係が冷え込んでいると言われる理由の解説
05:56

「反日・嫌韓」感情について韓国人観光客へのインタビュー
12:26

日本人は韓国をどう思っているか

