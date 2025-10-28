¡ÖÇã½Õ¤Ð¤é¤¹¡×°ø±ï¤Ä¤±¡ÈË½¹Ô¡É
news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¡ØÇã½Õ¤Ð¤é¤¹¡Ù°ø±ï¤Ä¤±¡ÈË½¹Ô¡É¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
º£·î15Æü¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï21ºÐ¤ÎÈ¬ÅÄÎ°ÌïÍÆµ¿¼Ô¤éÃË½÷8¿Í¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·2·î¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ÎJR¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢50Âå¤Î³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤«¤é¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½110Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷8¿Í¤Ï¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡Ö¥È¡¼²£¡×¼þÊÕ¤Ç¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃç´Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾¯½÷¤È¶¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½Ð¤ë¤È¡¢È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬³°¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇã½Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ð¤é¤¹¤¾¡×Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤é6¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡£¶âÅÄÎËÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢»Ä¤ë1¿Í¤ÏÇ§ÈÝ¤òÎ±ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
