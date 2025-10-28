【無印良品】身軽に動きたい旅行の必需品！ 「たためる 撥水横型ボストンバッグ」はサブバッグにぴったり
無印良品には以前より薄く畳めるタイプのボストンバッグがありましたが、2025年には新たに「たためる 撥水横型ボストンバッグ」が発売になりました。普段使いにもいいですし、旅行に使うのもおすすめです。
今回は「たためる 撥水横型ボストンバッグ」の優秀さをご紹介します。
使用時のサイズは約34×44×21cm。薄く畳めるので普段使いのカバンに入れて持ち歩くことも可能です。
本体重量は筆者が計測したところ147gでした。しかし、筆者のスマートフォンが280gなので、本商品はその約半分の重さ。カバンに入れていても、入っていることに気付かないレベルの重量です。
「たためる 撥水横型ボストンバッグ」という名の通り、生地には撥水（はっすい）加工が施されています。水が付いても丸く水滴になるので、サッと拭けば染み込むことはなさそうです。
キャリーバーベルトが付いているので、スーツケースのキャリーバーに通し、安定して載せておくことが可能です。
先日7日間海外に行った際には、行きは機内持ち込みサイズのスーツケースのみを使い、帰りに荷物が増えたところで本商品にも荷物を入れるようにしました。結果的に80Lサイズのスーツケースとほぼ同じ容量になりましたが、80Lサイズのスーツケースを持ち歩くよりも身軽に動くことができました。
帰りの飛行機に乗る際は、スーツケースを預けて「たためる 撥水横型ボストンバッグ」を機内持ち込みにしてもOK。筆者はどちらも預け入れ荷物にしてしまいました。そのままでは不安なので、ファスナー部分を南京錠で施錠。
さらに、宅配業者の有料のカバーとワレモノ注意のテープをあらかじめ用意しておき、それに入れて預け入れ荷物としました。
画像左上から時計回りの順番です。
・収納袋となるポケットを出して広げる
・ポケットの幅に合わせて左右から折りたたむ
・ポケットの長さに合わせて下から折りたたんでいく
・ポケットに収納する
本商品は本体自体が軽いので、サブバッグとしてカバンに入れておくのにも、メインバッグとして使うのにもおすすめです。気になる人は無印良品をチェックしてみてくださいね。
▼商品情報
・商品名：たためる 撥水横型ボストンバッグ
・価格：税込2990円
・カラー：黒、カーキ、ダークベージュ
・サイズ：約34×44×21cm
・容量：約38L
・素材：ポリエステル 100％
(文:矢野 きくの)
今回は「たためる 撥水横型ボストンバッグ」の優秀さをご紹介します。
無印良品「たためる 撥水横型ボストンバッグ」とは？無印良品の「たためる 撥水横型ボストンバッグ」、カラーは黒、カーキ、ダークベージュの3色展開。価格はそれぞれ税込2990円となっています。
本体重量は筆者が計測したところ147gでした。しかし、筆者のスマートフォンが280gなので、本商品はその約半分の重さ。カバンに入れていても、入っていることに気付かないレベルの重量です。
「たためる 撥水横型ボストンバッグ」という名の通り、生地には撥水（はっすい）加工が施されています。水が付いても丸く水滴になるので、サッと拭けば染み込むことはなさそうです。
機内持ち込みサイズのスーツケースと同容量！サイズは前述の通り約34×44×21cmですが、容量にすると約38L。一般的な航空会社で、飛行機内に持ち込めるサイズのスーツケースは38〜40Lほどなので、それと同容量となります。
キャリーバーベルトが付いているので、スーツケースのキャリーバーに通し、安定して載せておくことが可能です。
「たためる 撥水横型ボストンバッグ」でかなう身軽な旅行旅行するとき「身軽でいたい、でも帰りはお土産を買いたい」という人も多いことでしょう。また、筆者は国際線に乗るとき、少なくとも行きはロストバゲージ（荷物が別の空港などに行ってしまうこと）にあいたくないので、できれば機内持ち込みサイズのスーツケースで行きたいと思っています。そこで活躍してくれるのが、「たためる 撥水横型ボストンバッグ」です。
先日7日間海外に行った際には、行きは機内持ち込みサイズのスーツケースのみを使い、帰りに荷物が増えたところで本商品にも荷物を入れるようにしました。結果的に80Lサイズのスーツケースとほぼ同じ容量になりましたが、80Lサイズのスーツケースを持ち歩くよりも身軽に動くことができました。
帰りの飛行機に乗る際は、スーツケースを預けて「たためる 撥水横型ボストンバッグ」を機内持ち込みにしてもOK。筆者はどちらも預け入れ荷物にしてしまいました。そのままでは不安なので、ファスナー部分を南京錠で施錠。
さらに、宅配業者の有料のカバーとワレモノ注意のテープをあらかじめ用意しておき、それに入れて預け入れ荷物としました。
「たためる 撥水横型ボストンバッグ」の畳み方畳めるタイプのバッグは、一度開いてしまうとなかなか元の形に収納できないという人も多いですが、本商品は簡単に元の形に戻すことができました。
画像左上から時計回りの順番です。
・収納袋となるポケットを出して広げる
・ポケットの幅に合わせて左右から折りたたむ
・ポケットの長さに合わせて下から折りたたんでいく
・ポケットに収納する
本商品は本体自体が軽いので、サブバッグとしてカバンに入れておくのにも、メインバッグとして使うのにもおすすめです。気になる人は無印良品をチェックしてみてくださいね。
▼商品情報
・商品名：たためる 撥水横型ボストンバッグ
・価格：税込2990円
・カラー：黒、カーキ、ダークベージュ
・サイズ：約34×44×21cm
・容量：約38L
・素材：ポリエステル 100％
(文:矢野 きくの)