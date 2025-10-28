バナナ型のベッドに入っていたネコ→『名前を呼ぶ』と…まさかの瞬間が可愛すぎると27万再生「果肉が飛び出してきたｗｗ」「たまらん」と反響
名前を呼ぶと顔を出す猫ちゃんの姿が面白くて可愛いと話題です。動画には「ぴょこんと顔出てる姿かわいい」「可愛すぎます！！」等のコメントが寄せられ27万回以上再生されているようです。
【動画：バナナ型のベッドに入っていたネコ→『名前を呼ぶ』と…まさかの瞬間が可愛すぎる】
バナナの中の猫ちゃん
TikTokアカウント「ミヌエットのレオくん」に投稿されたのは、ある日のレオくんの様子です。テレビを見ている飼い主さんの前には大きなバナナが。このバナナ型のベッドの中には実はミヌエットのレオくんが入っているようです。
完全に姿が見えないレオくんですが、飼い主さんが「レオくん！」と名前を呼ぶと…？
顔をひょっこり！
「んっ？」と言ってレオくんが顔をひょっこり！バナナの中からいきなり顔を出すシュールな姿を見せてくれたといいます。そして、すぐに顔をひっこめてバナナの中に戻っていったそう。
ちなみに他の投稿では、バナナの中にいるレオくんの姿も投稿されているようです。バナナの中にぴったりおさまっている姿が可愛らしいですね。
お兄ちゃん猫と一緒
お兄ちゃん猫と暮らしているというミヌエットのレオくん。他の投稿では、お兄ちゃん猫と一緒にお昼寝している姿も投稿されているようです。
なんと、レオくんはお兄ちゃん猫と同じポーズでお昼寝していたそう。二匹で同じポーズで寝転がっている仲良しな姿に飼い主さんも笑顔になったそうです。
最初にご紹介した投稿は27万回以上再生され「ぴょこんと顔出てる姿かわいい」「可愛すぎます！！」「果肉飛び出してきたw」等のコメントが多く寄せられ、バナナから顔を出すシュールな姿に思わず笑ってしまう人や可愛くて悶絶する人が続出したようです。
TikTokアカウント「ミヌエットのレオくん」では、ミヌエットのレオくんの日々の可愛い姿が投稿されています。
写真・動画提供：TikTokアカウント「ミヌエットのレオくん」さま
執筆：春野 りん
編集：ねこちゃんホンポ編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。