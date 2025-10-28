【最大50％OFF】ほのぼの、ほっこり作品特集！『空気が「読める」新入社員と無愛想な先輩』『パティシエさんとお嬢さん』など話題のマンガがKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では一迅社のマンガフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『空気が「読める」新入社員と無愛想な先輩』や『パティシエさんとお嬢さん』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
うちの旦那がかわいすぎる件について
■空気が「読める」新入社員と無愛想な先輩
セール特価：495円（50%OFF）
空気が「読める」新入社員と無愛想な先輩
新入社員の志野聡子。場の空気が読めると褒められることも多い彼女だが、それもそのはず。実は志野は、 喜怒哀楽さまざまな感情がふわふわ漂う謎の生き物として見えてしまう不思議な能力の持ち主。その能力から、無愛想で怖そうに見える直属の上司の慈（うつみ）が実は心優しい人物だと知ってしまい…？ ちょっと不思議でほのぼのあたたか、ほんのりラブのオフィスコメディ。二人の距離がぐっと縮まるコミックスだけの描きおろしエピソード15Pを収録！ 休日偶然出会った志野さんと慈先輩が…!?
■パティシエさんとお嬢さん: 1
セール特価：447円（49%OFF）
パティシエさんとお嬢さん: 1
「名前も知らない人を、好きになりました」パティシエの『彼』のお店に毎週金曜日にケーキを買いに来る『彼女』。自分の作ったケーキを目を輝かせて選ぶ『彼女』に惹かれるも、店員と客という立場から近づけず名前も聞けず……。Twitterで話題騒然！ 200万以上のいいねを獲得している「店員さん×お客さん」の尊すぎる純白ラブコメが待望の書籍化!! イケメンパティシエと天然ふわふわお嬢さん、心の中で叫びがちな二人の両片想いの行方は……？ 二人の出会いを描いたエピソードほか約30Pの描き下ろしもたっぷり収録した第1巻！
■こぎつね、わらわら 稲荷神のまかない飯 いただきますっ！: 1
セール特価：375円（50%OFF）
こぎつね、わらわら 稲荷神のまかない飯 いただきますっ！: 1
職場のトラブルで休職することになった料理人の加ノ原秀尚。気分転換に京都で神社巡りをしていたら、雨で足を滑らせ崖から落ちてしまう。目が覚めると、そこは稲荷神たちが集まる里「あわいの地」。人界へ帰る方法を探す間、神様候補のチビ狐たちの面倒を見つつまかない係を引き受けることになった秀尚だが…？ もふもふ×ごはんの癒しの異世界ライフ、お待ちどおさま！
■人外さんの嫁: 1
セール特価：352円（50%OFF）
人外さんの嫁: 1
ある日、担任に呼び出されたごくごく普通の男子高校生・日ノ輪 泊は、不思議な生き物「カネノギさん」の結婚相手に決まったと告げられるが――!? pixivで大人気となり、ゼロサムオンラインで連載化された、ふわふわもふもふ人外さん×男子高校生のあま〜い新婚生活4コマが、ついに単行本で発売!!
■うちの旦那がかわいすぎる件について
セール特価：484円（50%OFF）
うちの旦那がかわいすぎる件について
第1話がTwitterで140000いいね超えの大人気胸キュン夫婦マンガが待望の書籍化!! イケメン可愛い夫×天然男前奥さんのとびきりキュートな日常は、キュンキュンすることで溢れてる――。結婚記念日や二人の出会いほか約60ページの描き下ろしもたっぷり収録した大充実の一冊です！
※本ページで紹介する情報は、2025年10月28日12時現在のものです。
