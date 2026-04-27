新しい職場に期待を膨らませて出社したものの、トイレ環境が最悪だった……。これから毎日通う場所だけに、そのショックは計り知れない。ガールズちゃんねるに4月中旬、「【職場】トイレ環境が悪くて辞めたくなった」というトピックが立ち、働く女性たちの切実な叫びが相次いだ。トピ主は今週から研修に入ったばかりの女性だが、その環境に早くも限界を感じているという。「研修生（全員女性）30人近くに対してトイレ4つ、音姫なし