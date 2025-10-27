HYDEが自身のInstagramを更新。10月25日・26日に幕張メッセで開催された『HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-』に訪れたNCT 127のYUTA（ユウタ／中本悠太）や、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）メンバーとのショットを公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】HYDE×YUTA2ショット（5枚目）／誕生日プレゼント（2枚目）／TXTとの2ショット（6枚目）／TXTもライブにお誘い／7月のHYDE＆YUTAステージ共演 /「ライブ見にきてね⭐︎」とTXTを誘っていたHYDE

■NCT 127ユウタ、HYDEからの誕生日プレゼントに感激！

今回の投稿では、HYDEが25日のステージおよび舞台裏の写真を披露。5枚目に掲載されたユウタとの2ショットでは、ハロウィンの飾り付けが施された壁の前で、仮装姿のHYDEにユウタが頭を寄せ、グッドポーズを決めている。

ユウタも自身のストーリーズで「やばすぎた（炎の絵文字） 明日も頑張ってください」とコメントを添え、胸に付けたバッグステージパスを指差す写真を披露。さらに、10月26日に誕生日を迎えたユウタは、Instagramに「最高の誕生日プレゼントありがとうございました（炎の絵文字） やばすぎJapan final」と投稿し、HYDEとの2ショットや、HYDEからプレゼントされたベルトの写真を公開した。

SNSでは「最高のライブでした！」「悠太くんとのツーショットありがとうございます」「ユウタ嬉しそう！！」「20代最後の日に大好きなHYDE様に会えてよかったね」「ベルト、悠太くんの好みをわかってくれててさすがHYDEさん」など、歓喜の声が寄せられている。

■TOMORROW X TOGETHERもHYDEライブに来場！

さらに、HYDEが日本3rdアルバム『Starkissed』で楽曲「SSS（Sending Secret Signals）」を提供したTXTのメンバーも、26日の公演に来場した。

HYDEは自身のInstagramに、楽屋で撮影された集合ショットを披露。メンバーのサインとメッセージが書かれたアルバム『Starkissed』を手に持ったHYDEを囲み、TXTメンバーがピースサインでポーズしている。

一方、TXTの公式Xでは「#HYDE さんの公演にお邪魔しました！本当にかっこよかったです ぜひ #TXT のライブにも遊びに来てください」とコメントを添えて、HYDEとの記念写真を公開。アーティスト同士の交流を喜ぶ声がファンの間で広がっている。

■写真：7月にはステージで初共演したHYDEとユウタ

■写真：「かわいこちゃん達 ライヴ観に来てね」とTXTメンバーを誘っていたHYDE