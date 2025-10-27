北海道の人気スイーツ6選　家で楽しめるお取り寄せおやつ

乳製品のクオリティが高いからか基本的にハズレが少ない北海道スイーツ。牛乳やチーズを使ったものはもちろん、最新の人気者に地元のカルチャーを感じる商品、そしておなじみの名店の隠れざる銘品までこれぞ！というお取り寄せスイーツが大集結です。

コクと爽やかさ、具だくさん果実のひんやりハーモニー『ジャージーブラウン』

1991年に北海道帯広市で創業した乳製品製造工場「十勝ミルキー」の乳製品ブランド「ジャージーブラウン」。十勝高田牧場（※本来、「高」ははしごだか）が手掛ける、年間平均約6％の高い乳脂肪分で作られるジャージー生乳が使われている。

なかでも、甘いものが苦手な方におすすめしたいのが、イタリア・シチリア地方発祥のアイスチーズケーキをイメージした「十勝ジャージーカッサータ」。

十勝ジャージーカッサータ（2本セット）3799円（送料別）

『ジャージーブラウン』十勝ジャージーカッサータ 2本セット 3799円（送料別） ドライフルーツとヨーグルトの酸味が効いて、白ワインやスパークリングワインと相性よし

ジャージー牛乳とジャージー飲むヨーグルト、クリームチーズを合わせることで、コクがあるのに何とも爽やかな食べ心地。ブドウやクランベリーなどのドライフルーツがぎっしり詰まっていて、時折感じるナッツのザクザクとした歯触りがアクセントに。

［内容］十勝ジャージー カッサータ（200g）×2本

・冷凍

・賞味期限／冷凍で製造日から1年（解凍後は当日）

［店名］『ジャージーブラウン』

［電話］なし

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://www.jerseybrown.jp/

異国情緒漂うザクザク食感に沼る斬新な “ネオ大福”『えにかいたもち』

“新しい方程式”で考えられた、今までにない日常的に食べられる団子や大福を提案している札幌発のお餅スイーツ店。

「ドバイ大福」は、話題になったドバイチョコレートをイメージ。柔らかいお餅の中に、バターで炒めた細い乾麺のカダイフとピスタチオペーストがぎっしり詰まっていて、ザクザクもちもちが楽しい！

ドバイ大福（8個セット）3040円（送料別）

『えにかいたもち』ドバイ大福（8個セット）3040円（送料別） 急速冷凍することで包みたての柔らかさをキープ

ココアパウダーが練りこまれたお餅はほんのりチョコレート風味で、その内側に重ねられたこしあんとも相性抜群。和の要素を少し加えることで、斬新な組み合わせなのにほっとする味わいに仕上がっている。

［内容］ドバイ大福×8個

・冷凍

・賞味期限／冷凍で製造日より360日（解凍後は当日）

［店名］『えにかいたもち』

［電話］011-206-1222

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://enikaitamochi.jp/shopping/products/list

繊細なバランスに唸る絶品パフェを家で手作り『パフェ、珈琲、酒、佐藤』

北海道・札幌の食文化として定着しているシメパフェ。そのブームの火付け役とされるのが『パフェ、珈琲、酒、佐藤』だ。

1番人気の「塩キャラメルとピスタチオのパフェ」を家でも楽しめるように、手作りキットとしてアレンジ。

キャラメルアイスのコクのある甘味にカシスムースの酸味やまろやかなミルククリームが重なりつつ、刻みアーモンドの食感が心地いい。

おうちでシメパフェ・2人前セット（アイスクリームディッシャー付き）5499円（送料別）

『パフェ、珈琲、酒、佐藤』おうちでシメパフェ・2人前セット（アイスクリームディッシャー付き）5499円（送料別） アイスリームからムース、コンポート、焼菓子まですべて手作りで、パフェのために緻密に計算されている

底に入ったりんごのコンポートのやさしいフィニッシュも最高で、店の味が忠実に再現されている。自分でクリームやコンポートを絞り出しながら作る過程も楽しい！

［内容］りんごのコンポート、ミルククリーム、カシスムース、ミルクアイス、ピスタチオアイス、キャラメルアイス、アーモンドチュイール、黒い海塩、ピスタチオ・刻みアーモンド、パフェ容器×2（プラスチック）、コースター×2、パフェスプーン×2、アイスクリームディッシャー

・冷凍

・賞味期限／冷凍で10日前後（解凍後は当日中）

［店名］『パフェ、珈琲、酒、佐藤』

［電話］011-233-3007

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://pfsato.official.ec/

シンプルに際立つ乳の上品な味わいとはかない口どけ『la grand terrine HOKKAIDO（ラ・グランテリーヌ・ホッカイドウ）』

釧路市内の路面店でスタートし、じわじわ話題に。現在は、釧路市内にある「釧路フィッシャーマンズワーフMoo」内に店舗を構える。

クリームチーズのほか、生クリーム、バターは北海道産を厳選。なめらかで濃密な味わいながら、口の中でやさしく溶けていく。その中でサワークリームの爽やかな酸味が静かに主張するバランスがお見事！

北海道チーズテリーヌ3800円（送料別）

『la grand terrine HOKKAIDO（ラ・グランテリーヌ・ホッカイドウ）』北海道チーズテリーヌ 3800円（送料別）

シンプルでそれぞれの素材の良質な味わいが伝わってくる。重厚な箱入りの個包装でギフトにも最適だ。

［内容］600g（1箱個包装（＜6カット＞入り）

・冷凍

・賞味期限／冷凍で4週間（解凍後は冷蔵庫で保存。早めの召し上がり推奨）

［店名］『la grand terrine HOKKAIDO（ラ・グランテリーヌ・ホッカイドウ）』

［電話］なし

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://www.terrinehokkaido.com/

フレッシュで甘〜いメロンの香りにうっとり『流北（るきた）』

夕張メロンを使ったスイーツに特化したオンラインショップの看板商品。本物の夕張メロンをイメージした淡いグリーンのドームをカットすると中から鮮やかなオレンジ色が現れる。

夕張メロンケーキ2850円（送料別）

『流北（るきた）』夕張メロンケーキ 2850円（送料別）

その瞬間、ふわっと立ち上がるメロンの芳醇な香りに包まれて幸せな気分に。夕張メロンの果汁を合わせたクリームが驚くほどたっぷりで、その周りを囲むスポンジも夕張メロン果汁入り。口の中で生クリームと溶け合った、まろやかな味もまた格別。メロン好きにはたまらない！

［内容］1個

・冷凍

・賞味期限／製造日より冷凍で1ヶ月（解凍後は冷蔵の上、2日以内）

［店名］『流北（るきた）』

［電話］011-854-7029

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://www.rakuten.co.jp/rukita/

くるみの軽やかさと濃厚なバターのバランスが秀逸『六花亭』

『六花亭』といえば「マルセイバターサンド」が有名だが、こちらは知る人ぞ知るマルセイシリーズのケーキバージョン。

マルセイバターケーキ5個入830円（送料別）

『六花亭』マルセイバターケーキ 5個入 830円（送料別）

スポンジ生地はふんわりしっとりとして、惜しみなく使われたバターの香りとコクが広がるリッチな味わい。そこにキャラメルクリームのこっくりとした甘みと、ローストした香ばしいくるみの小気味いい歯触りが響く。

バターとキャラメルで濃厚なのに口当たりが軽いのは、クルミをぎっしり詰めずにすき間を空けたという工夫のおかげだとか。

［内容］5個

・常温（4〜10月は冷蔵）

・賞味期限／25℃以下の涼しい場所で14〜15日間

［店名］『六花亭』

［電話］0120-12-6666

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://www.rokkatei-eshop.com/store/top.aspx

