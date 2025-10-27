【全2回（前編／後編）の前編】

約1000万人の納税者が利用する「ふるさと納税」を巡ってトラブルが絶えない。自治体や企業と国の間で裁判沙汰まで起きる始末だが、背景には利用者たちが目をつぶってきた制度自体の問題がある。お得な返礼品がもらえるからと喜んでいる場合ではないのだ。

【写真を見る】ふるさと納税「ベスト20」の自治体とは？

「地方から東京に来た人たちは、自分を育ててくれたふるさとに何らかの形で貢献をしたい。絆を持ち続けたい。そうした私の考えから『ふるさと納税』を発案し、実現に移したのであります」

と話したのは、菅義偉元首相。かつて自らの首相就任会見で、肝いり政策の生みの親であることを誇らしげに披露していた。

第1次安倍政権で総務相を務めた菅氏が主導して、2008年にスタートした「ふるさと納税」は、今や納税義務者の6人に1人、約1000万人が利用する。

個人が応援したい市区町村に寄附金を送ると、そのうちの2000円を超えた部分が住民税と所得税から控除される。その上限は個人の年収によって変わるが、住民税の額のおよそ2割だ。つまりは寄附額が大きいほど“節税”が可能で、自治体からは豪華な返礼品が贈られる。

片や多くの寄附を得ようと全国の自治体が返礼品合戦を繰り広げ、“官製通販”と化しているのはご存じの通り。総務省の統計によれば、この15年で寄附金の総額、利用者共にほぼ右肩上がりで、日本の自治体の9割強、1600超の市区町村および都道府県が参加しているのだ。

裁判沙汰にも

しかし、その制度を巡ってはここ数年、裁判沙汰が起きている。今月8日、大阪高裁が、大阪府泉佐野市が国を相手取った裁判で判決を言い渡した。

社会部デスクが言う。

「泉佐野市は、18年度におよそ返礼品にはふさわしくないアマゾンのギフト券を贈るキャンペーンを行いました。結果、同市は全国トップとなる約498億円もの寄附金を集めたのです。19年、総務省は寄附金が集まった額に応じて特別交付税の配分を決定する省令改正を実施。泉佐野市は実質的に9割減額されます。それを違法だとして市が国を訴えた結果、一審で勝訴。国は控訴しましたが、今回の判決でも一審判決が支持され、減額は法的根拠に乏しいと判断したのです」

これまでも同市は、返礼品として地場産品とは無縁の高級和牛やビールなどを提供。なりふりかまわぬやり方に、総務省は返礼品について「寄附額の3割以下」「地場産品に限る」といった制度変更を行い対応してきたのである。

度重なる国のルール変更で“話が違う”と異議を申し立てるのは自治体だけにとどまらない。先月、ふるさと納税の仲介サイトを運営する楽天が、国に対して起こした裁判が始まった。

仲介サイトとの蜜月関係

先のデスクが続けて話す。

「総務省は、ふるさと納税の仲介サイト利用者へのポイント付与を今月から禁止とする告示を出しました。サイト運営者の楽天は、告示無効を求め東京地裁に行政訴訟を起こしたのです」

自治体にとっては、楽天をはじめ「ふるなび」「さとふる」などの仲介サイトは、寄附金を集める上で欠かせない存在になっている。

「制度本来の趣旨からすれば、本当に応援したい自治体があるのなら、そこに寄附して心ばかりの返礼品が贈られて済む話です。ところが、現行の制度はどんな返礼品がもらえるかに関心が向けられています。人気の定番は高級和牛、マグロやホタテといった豪華海産物。それらが目当ての人にとって役立つのが仲介サイトで、全国各地の返礼品をジャンル別に網羅して申し込みまでできてしまう。寄附金を1円でも増やしたい自治体にとって、仲介サイトに登録しないと自らの存在をPRできない。だから仲介サイトとは蜜月関係にあります」（同）

約5900億円が経費として消えている？

そこで目下、問題となっているのが手数料である。

「多くの自治体は、複数の仲介サイトに登録して運営側に多額の手数料を支払っています。一方で運営企業は利用者にポイントを付与して自社サイトに誘導している。そのため自治体への手数料が高額になっているとの疑いがあり、総務省も問題視したのです。訴訟を起こした楽天は、あくまでポイントの原資は自前で用意していて、手数料には反映されていないと主張。ポイント付与の継続を求めています」（前出のデスク）

双方言い分はあろうが、もとはといえば公共サービスに使われるはずだった税金である。

「ふるさと納税の寄附金総額は、昨年度だけで1兆2000億円以上にも及びますが、その半分に近い約5901億円が経費として丸ごと消えてしまっているのです」

そう指摘するのは、立命館大学名誉教授（財政学、地方財政論）の平岡和久氏。

「昨年のデータでは、5906億円のうち返礼品の費用が3208億円、仲介サイトなどの事業者への支払いなどの事務費が1676億円、郵送費などが733億円となっています。委託を受けた事業者からすればおいしい儲け話。制度がなければ成り立たなかった仕事が生まれ潤っているわけです。コロナ禍下でも、国や自治体の事業で補助金が出ると中間業者の中抜きが問題となった。その構図と似ています」（同）

「税の再配分」としても非常に非効率だという。

「返礼品で地域の産業、地元の業者にお金が入り地域経済の活性化になるという主張もあるでしょう。とはいえ、本当に過疎に苦しむ地域の経済を立て直したいなら、経費で消えた5901億円を、国が地方交付税などで自治体に再分配し、産業振興を図った方がはるかに効率的です」（同）

“税の奪い合い”

「週刊新潮」編集部が作成した「ふるさと納税ベスト＆ワースト20」のランキング表を見ると、多額の寄附金を集める自治体の多くは、もともと極端な過疎に苦しんでいた地域ではない。宝塚市が1位となったのは今年、年配の夫婦が市立病院建て替えなどのために約254億円の高額寄附をしたことによるレアケースだ。

例年は返礼品のエンペラーサーモンが人気の北海道白糠町や、高級和牛の生産地・宮崎県都城市が上位を占める。しかも、返礼品として人気の高い高級食材などを提供しやすい自治体、つまりはベスト10に入る人気自治体への寄附額が、全体の1割強を占めるという偏った構図が出来上がってしまっているという。

平岡氏が続けて話す。

「漁業や水産加工業、畜産などが盛んな自治体なら、人気の返礼品を用意しやすく寄附も集まる。一方、過疎化で魅力的な地場産品を提供できない地域もあります。そんな苦境にあえぐ過疎地に限定するならまだしも、現行制度で寄附先の縛りはありません。過度な返礼品競争による“税の奪い合い”が起きていて、自治体間の格差拡大、対立と分断が生じているのです」

税の原理原則に反した制度との指摘もあるという。

「本来、税は自分が住む自治体に納税するものですが、自由意志で納税先を選択できてしまっては、納税者の間で不公平感が生じます。同じ自治体に住んでいて受ける公共サービスは一緒なのに、ふるさと納税を利用した人だけが税の負担額が違う。しかも富裕層になればなるほど得をする。税の公平性の観点からもおかしな話になります」（同）

さらに専門家が指摘する「別の懸念も」……。後編【ふるさと納税の問題点を菅元総理に進言して“左遷”されたエリート官僚も… 専門家は「制度自体が憲法違反」】では、実際に菅元総理に提言を行った結果、“左遷”された官僚の証言などについて詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年10月23日号 掲載