第76回NHK紅白歌合戦の司会者が発表されて約10日が経つ。これに続いて芸能関係者の間で話題になっているのが、デビュー35周年を迎えた“ましゃ”こと福山雅治（56）の動向だ。

福山雅治、石橋貴明…フジ飲み会問題で匿名有力者が暴かれる中、注目される「スイートルームの会」“タレントU氏”は誰だ？

多くのファンが「一年の締めくくりはましゃの歌を聴きながら」と、6年連続の“白組トリ”を期待しているだろうが、今年8月に女性セブンが報じた「フジテレビの不適切会合に参加していた有力番組出演者は福山雅治だった！」の影響をNHKがどうとらえるかに注目が集まっている。

同誌の記事の中には、“福山が女性アナウンサーを前に、下ネタ的な性的内容の話題を数多く口にして不快な思いをさせた”ともある。福山のクリーンなイメージに魅力を感じていた一部ファンに与えたダメージは計り知れないものがあったと推察される。

また「福山のトークは普段から、下ネタも冗談半分として受けてはいたが、こんな破廉恥な現実が明るみに出てしまっては、さすがに紅白は厳しいだろう」とか「コンプライアンス違反が声高に叫ばれる現状で、公共放送がさすがに無視できるはずがないだろう」と指摘する芸能関係者もいた。

しかし、ファンは心配ご無用。筆者が例年11月半ばに行われる出場者発表を間近に取材を進めると、どうやら“6年連続白組トリ”が現実のものになりそうだという情報をキャッチした。

「NHKは“おとがめなし！”と判断したようです。福山が不適切会合で何をしたかではなく、所属事務所の謝罪対応の早さや、危機管理能力の高さも評価しているようです。『どうやってお詫びすればいいのか……悩み、考え続けておりました』と本人がインタビューに真摯に答えたことで、世間の反応が想像した以上に鈍感で引きずらなかったこともあるでしょうね」（芸能プロダクション関係者）

■ラジオ放送開始から100年、福山デビュー35周年のメモリアルイヤー

また、女性セブンの記事が不問同然にされた背景には、別の事情もあるという。

「戦後80年、昭和100年、ラジオ放送開始から100年という節目の今年、長崎出身で被爆2世を公表している福山はNHKにとって欠かすことのできないアーティストでしょう。今年8月、紅白のリハーサルと言われた『MUSIC GIFT 2025〜あなたに贈ろう希望の歌〜』で『クスノキ』を歌う福山には、オンエア直後から感動の声が数多く局に寄せられたと聞いています。爆風に耐え、強い生命力で現存する長崎市・山王神社の“被爆クスノキ”をモデルにした同曲は“あの感動を再び”と、早くも今年のトリにふさわしい楽曲と内定されているとも噂されています」（音楽関係者）

日本の歴史とともに、今年の福山には“35周年”というプロモーションテーマもある。6月には「クスノキ-500年の風に吹かれて」を皮切りに3曲のデジタルシングルを発表し、アニバーサリー・ドームライブツアーも完走、役者としても9月に「ブラック・ショーマン」（東宝）、12月24日には「映画ラストマン-FIRST LOVE-」（松竹）も公開になり、年末には今年も恒例のライブ「冬の大感謝祭」も控えている。

「このハードスケジュールには、全てデビューから35周年という節目を、大団円で終わらせたいという所属事務所の総意を感じます。そしてその締めくくりとなる紅白を、外すわけにはいかないでしょう。“確かに不適切な部分もあったけれど、本人も逃げも隠れもせず真摯に謝意を示し、十分反省もしている。だから、大事な年の締めくくりに必要な紅白のトリは何がなんでもやらせてあげたい”というのが、現場を預かるスタッフたちの本音ではないでしょうか」（芸能界関係者）

今年は、来年の春ごろのライブを最後に活動終了する「嵐」が、出場するとしたら最後の紅白となる。はたして福山は“白組トリ”の名誉を手にするのか。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）