£²£´Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ëµ¯¤­¤¿¥ä¥¸¤ò½ä¤ê¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÈãÈ½¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï£²£µÆü¡¢¥ä¥¸¤ò¤·¤¿µÄ°÷¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

£²£´Æü¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢±éÀâ¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤äµìÅý°ì¶µ²ñ¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ò½ä¤ë¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¤òÃæ¿´¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈãÈ½¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤¢¤Î¤ä¤¸¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôÂçÉýºï¸º¤À¤è¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÌäÂê¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï£²£µÆü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤­¤Î¤¦¤Î¾ì¹ç¤Ï¿·¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¡¢½ê¿®É½ÌÀ¤Î½Ð¤À¤·¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥ä¥¸¤ò¤·¤¿µÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿µÄ°÷¤Ï¡ÖÎéÀá¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥¸¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Þ¤Ç¡¢°à½Ì¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£